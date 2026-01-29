  • Články
Úmrtím žiaka na základnej škole sa bude zaoberať Generálna prokuratúra

  • DNES - 10:37
  • Košice
Pätnásťročný žiak mal pri páde zo strechy školy utrpieť smrteľné zranenia.

V prípade tragického úmrtia žiaka deviateho ročníka v Základnej škole (ZŠ) v Parchovanoch v okrese Trebišov z novembra 2023 došlo k zastaveniu trestného stíhania prečinu účasti na samovražde. Sťažnosťou voči tomuto rozhodnutiu sa bude zaoberať Generálna prokuratúra (GP). TASR o tom informovala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová. Už predtým bolo zastavené stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

Obvineniu čelila spolužiačka

V prípade bolo pre prečin účasti na samovražde obvinené mladistvé dievča, chlapcova spolužiačka. Prokurátor krajskej prokuratúry zastavil trestné stíhanie 16. januára tohto roku na základe ustanovenia Trestného poriadku, podľa ktorého nejde o trestný čin. „Dňa 27. januára mu bola proti tomuto rozhodnutiu predložená sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Generálna prokuratúra SR,“ informovala hovorkyňa krajskej prokuratúry.

Vo veci prečinu usmrtenia policajný vyšetrovateľ ešte 29. októbra zastavil trestné stíhanie, pretože skutok nie je trestným činom. „Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. decembra, kedy prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach sťažnosť podanú poškodenými podľa paragrafu 193 odsek 1 písmeno c Trestného poriadku zamietol,“ uviedla Janová.

Otec hovorí o šikanovaní

Pätnásťročný žiak ZŠ v Parchovanoch 20. novembra 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol.

Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.

Zdroj: Info.sk, TASR
