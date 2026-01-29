Fico sa stretne s Macronom: Čo bude predmetom rokovania?
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok cestuje do Paríža.
V Elyzejskom paláci ho prijme francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Budú diskutovať o aktuálnych európskych témach aj o globálnych výzvach. Témou rokovania bude aj rozšírenie hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Francúzskom,“ priblížili z ÚV.
