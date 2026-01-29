Otec odmietal vydať deti, v Golianove zasahovala polícia osem hodín
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Nitre potvrdilo úspešné ukončenie zásahu v Golianove v okrese Nitra.
V jednom z rodinných domov v stredu (28. 1.) zadržiaval otec dve maloleté deti, ktoré odmietal vydať ich matke. Policajný zákrok trval osem hodín, zasahovali viaceré zložky polície. Nikto nebol počas neho zranený, informovala polícia.
Rodinná dráma sa začala v popoludňajších hodinách, keď pracovníčky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doručovali otcovi dvoch maloletých detí súdne rozhodnutie. Muž toto rozhodnutie nerešpektoval.
Pracovníčky úradu vedeli, že muž má vydaný zbrojný preukaz a je držiteľom zbrane. „Do akcie preto boli zmobilizované sily a prostriedky, viaceré zložky polície vrátane vyjednávačov, tímu krízovej intervencie, ktorí sa ihneď presunuli na miesto,“ potvrdila polícia. Jediným cieľom bolo ochrániť životy osôb, zmierniť dôsledky danej situácie na maloletých, ktorí sa na mieste nachádzali, a presunúť ich na bezpečné miesto.
Počas osemhodinového zákroku viedol vyjednávač aktívnu komunikáciu s mužom, podarilo sa mu ho vylákať z domu. Následne bol muž zadržaný. Deti si prevzal tím krízovej intervencie a následne boli odovzdané do rúk pracovníčok sociálnej kurately.
Fico sa stretne s Macronom: Čo bude predmetom rokovania?
Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok cestuje do Paríža.
Ďalší prieskum ukazuje víťazstvo PS v parlamentných voľbách
Koaličná SNS by sa do parlamentu nedostala.
Polícia zasahuje pri čelnej zrážke, cestu uzavreli
Polícia žiada vodičov, aby sa úseku vyhli.
J. Hrabko: Dôležité je už to, že premiér s politickými lídrami komunikuje
Samotná skutočnosť, že premiér Robert Fico (Smer-SD) komunikuje so svetovými politickými lídrami, je z hľadiska potreby riešiť naše vlastné nahromadené problémy dôležitá.