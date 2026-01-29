Ďalší prieskum ukazuje víťazstvo PS v parlamentných voľbách
Koaličná SNS by sa do parlamentu nedostala.
Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, vyhralo by ich opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 22,2 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnil vládny Smer-SD so ziskom 17,5 percenta. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat), príspevkovej organizácie Štatistického úradu SR. Informoval o tom na svojom webe.
Na treťom mieste by skončilo hnutie Republika s 11,6 percenta hlasov. Za ňou by nasledoval koaličný Hlas-SD s 9,9 percenta, KDH s 8,8 percenta a SaS s 6,2 percenta hlasov. Hnutie Slovensko by získalo 5,2 percenta a Demokrati 4,1 percenta.
Do parlamentu by sa nedostala Maďarská aliancia (3,5 percenta), koaličná SNS (2,7 percenta) ani Sme rodina (2,1 percenta).
Prieskum realizovali na vzorke 1085 respondentov od 12. januára do 16. januára 2026.
Podobné výsledky zaznamenal januárový prieskum agentúry AKO pre televíziu Joj 24. Prečítajte si viac → PS vedie pred Smerom o takmer 7 percent
