Polícia zasahuje pri čelnej zrážke, cestu uzavreli
Polícia žiada vodičov, aby sa úseku vyhli.
Medzi obcami Zohor a Vysoká pri Morave došlo vo štvrtok ráno k dopravnej nehode. Zasahujú tam policajti aj viaceré záchranné zložky. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií tu krátko po 7.00 h došlo k čelnej zrážke dvoch motorových vozidiel,“ priblížila polícia. Žiada vodičov, aby sa úseku pokiaľ možno vyhli a na prejazd týmto úsekom použili alternatívne trasy.
J. Hrabko: Dôležité je už to, že premiér s politickými lídrami komunikuje
Samotná skutočnosť, že premiér Robert Fico (Smer-SD) komunikuje so svetovými politickými lídrami, je z hľadiska potreby riešiť naše vlastné nahromadené problémy dôležitá.
Rodinná dráma v Golianove sa skončila, deti sú v poriadku
Rodinná dráma v obci Golianovo v okrese Nitra sa skončila v stredu (28. 1.) krátko pred polnocou.
Viaceré zložky polície zasahujú v Golianove
Viaceré zložky polície aktuálne zasahujú v obci Golianovo v okrese Nitra.
Slovensko zaplavili podvodné maily: Takto polícia nekomunikuje!
Polícia upozorňuje na nový typ podvodu, v rámci ktorého sa podvodníci vydávajú za štátny orgán.