Bratislava

Polícia zasahuje pri čelnej zrážke, cestu uzavreli

  • DNES - 8:28
  • Bratislava
Polícia žiada vodičov, aby sa úseku vyhli.

Medzi obcami Zohor a Vysoká pri Morave došlo vo štvrtok ráno k dopravnej nehode. Zasahujú tam policajti aj viaceré záchranné zložky. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa doposiaľ zistených informácií tu krátko po 7.00 h došlo k čelnej zrážke dvoch motorových vozidiel,“ priblížila polícia. Žiada vodičov, aby sa úseku pokiaľ možno vyhli a na prejazd týmto úsekom použili alternatívne trasy.

Zdroj: Info.sk, TASR
