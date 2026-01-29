Neil Young obyvateľom Grónska daroval svoju hudbu na zmiernenie stresu z Trumpa
- DNES - 8:07
- Montreal
Rocková legenda Neil Young poskytol obyvateľom Grónska bezplatný prístup k svojmu hudobnému katalógu ako úľavu od stresu a znepokojenia pre hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
K daru, ktorý je podľa Younga obnoviteľný, má prístup každý s číslom mobilného telefónu s predvoľbou krajiny Grónsko, „pokiaľ ste v Grónsku“.
„Všetka hudba, ktorú som vytvoril za posledných 62 rokov, je vaša, aby ste si ju vypočuli,“ povedal 80-ročný Young. „Toto je ponuka mieru a lásky,“ uviedol na svojej webovej stránke.
„Dúfam, že moja hudba a hudobné filmy zmiernia časť nechceného stresu a hrozieb, ktoré zažívate zo strany našej nepopulárnej a dúfajme, že dočasnej vlády,“ napísal Young, ktorý má americký a kanadský pôvod.
Po európskom odpore Trump ustúpil od svojej hrozby násilne ovládnuť dánske autonómne územie Grónsko.
Young v roku 2016 zložil pieseň „Already Great“ ako nepriame odmietnutie Trumpovho hnutia Make America Great Again (MAGA).
Venezuela: Machadová vyjadrila pochybnosti o dôveryhodnosti Rodríguezovej
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v stredu spochybnila dôveryhodnosť dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej.
Starmer sa stretol so Si Ťin-pchingom, zdôraznil potrebu rozvíjania vzťahov
Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok počas stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vyhlásil, že rozvíjanie vzťahov medzi Londýnom a Pekingom je „životne dôležité“.
Venezuela: Armáda a polícia prisahali vernosť prezidentke Rodríguezovej
Venezuelská armáda a polícia v stredu prisahali vernosť dočasnej prezidentke Delcy Rodríguezovej, ktorú Spojené štáty ponechali pri moci po zvrhnutí exprezidenta Nicolása Madura.
Agenti ICE sa podľa nových pokynov majú vyhýbať stretu s „provokatérmi“
Agenti amerického Imigračného a colného úradu v stredu obdržali nové pokyny, na základe ktorých sa majú pri vykonávaní zásahov vyhýbať kontaktu s „provokatérmi“.