Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

Neil Young obyvateľom Grónska daroval svoju hudbu na zmiernenie stresu z Trumpa

  • DNES - 8:07
  • Montreal
Rocková legenda Neil Young poskytol obyvateľom Grónska bezplatný prístup k svojmu hudobnému katalógu ako úľavu od stresu a znepokojenia pre hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

K daru, ktorý je podľa Younga obnoviteľný, má prístup každý s číslom mobilného telefónu s predvoľbou krajiny Grónsko, „pokiaľ ste v Grónsku“.

Všetka hudba, ktorú som vytvoril za posledných 62 rokov, je vaša, aby ste si ju vypočuli,“ povedal 80-ročný Young. „Toto je ponuka mieru a lásky,“ uviedol na svojej webovej stránke.

Dúfam, že moja hudba a hudobné filmy zmiernia časť nechceného stresu a hrozieb, ktoré zažívate zo strany našej nepopulárnej a dúfajme, že dočasnej vlády,“ napísal Young, ktorý má americký a kanadský pôvod.

Po európskom odpore Trump ustúpil od svojej hrozby násilne ovládnuť dánske autonómne územie Grónsko.

Young v roku 2016 zložil pieseň „Already Great“ ako nepriame odmietnutie Trumpovho hnutia Make America Great Again (MAGA).

Zdroj: Info.sk, TASR
