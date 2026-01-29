J. Hrabko: Dôležité je už to, že premiér s politickými lídrami komunikuje
Samotná skutočnosť, že premiér Robert Fico (Smer-SD) komunikuje so svetovými politickými lídrami, je z hľadiska potreby riešiť naše vlastné nahromadené problémy dôležitá. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Reagoval tým aj na aktuálnu pracovnú cestu premiéra do Francúzska, kde ho čaká bilaterálne rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Vždy je lepšie, keď sa politici rozprávajú, ako keď sa nerozprávajú. Je dobré, že premiér Fico ide do Paríža, je dobré, že telefonoval s nemeckým kancelárom Merzom a je dobré, že podpísal rámcovú dohodu s USA,“ konštatoval Hrabko.
Čo sa týka obsahu rokovaní, verejnosť je podľa neho odkázaná na to, čo sa politici rozhodnú zverejniť, a to spravidla býva iba časť toho, o čom sa v skutočnosti rozprávali. Za najdôveryhodnejšie považuje tie informácie, ktoré oficiálne potvrdia obidve strany, ktoré sa zúčastnili na stretnutí. „Väčšinou to býva tak, že ak je to, čo vyhlásila jedna strana naozaj závažné a je to naozaj tak, potvrdí to aj druhá strana. Politici nesmú klamať. Nemusia povedať všetko, ale klamať nesmú,“ konštatoval Hrabko.
V prípade bilaterálneho stretnutia premiéra Fica s americkým prezidentom Donaldom Trumpom máme podľa Hrabka k dispozícii len informácie, ktoré poskytol slovenský predseda vlády, keďže druhá strana sa k nim nevyjadrila. „Z nich musíme vychádzať,“ konštatoval Hrabko.
Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie proti nariadeniu RePowerEU, ktoré od novembra 2027 zakazuje dovoz ruského zemného plynu. Informoval o tom premiér Robert Fico, podľa ktorého bude Slovensko namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality. „Z vecného hľadiska tam nie je veľmi čo hodnotiť. Nie sme spokojní s rozhodnutím, máme možnosť napadnúť ho na súde, tak sme ho napadli. Európska komisia sa bude brániť,“ konštatoval Hrabko. Súd bude podľa neho nariadenie hodnotiť z formálneho hľadiska, teda či vôbec bolo možné takéto nariadenie prijať a či mohlo byť schválené hlasovaním kvalifikovanou väčšinou.
Parlament začal prvú tohoročnú schôdzu rokovaním o novele rokovacieho poriadku. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) v rozprave k novele uviedol, že si ju vyžiadalo aj dianie v parlamente v poslednom období. „Boli tu opakované snahy o zablokovanie chodu parlamentu, narúšanie fungovania parlamentu, narúšanie osobného priestoru rečníkov, nedôstojné agresívne správanie poslancov,“ vyhlásil Raši.
Hrabko však považuje túto novelu za zásah do slobody prejavu poslancov, ktorý nie je nevyhnutný. Rokovací poriadok podľa neho už dnes umožňuje ukončiť rozpravu predčasne, ak je opozičná obštrukcia neprimeraná. „Tu má ísť o rovnováhu, nie o to, že vládna koalícia jednoducho povie, ako to bude, bez záujmu o to, čo si o tom myslí parlamentná menšina,“ povedal Hrabko.
