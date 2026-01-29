  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 29.1.2026Meniny má Gašpar
Bratislava

J. Hrabko: Dôležité je už to, že premiér s politickými lídrami komunikuje

  • DNES - 7:06
  • Bratislava
J. Hrabko: Dôležité je už to, že premiér s politickými lídrami komunikuje

Samotná skutočnosť, že premiér Robert Fico (Smer-SD) komunikuje so svetovými politickými lídrami, je z hľadiska potreby riešiť naše vlastné nahromadené problémy dôležitá. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Reagoval tým aj na aktuálnu pracovnú cestu premiéra do Francúzska, kde ho čaká bilaterálne rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Vždy je lepšie, keď sa politici rozprávajú, ako keď sa nerozprávajú. Je dobré, že premiér Fico ide do Paríža, je dobré, že telefonoval s nemeckým kancelárom Merzom a je dobré, že podpísal rámcovú dohodu s USA,“ konštatoval Hrabko.

Čo sa týka obsahu rokovaní, verejnosť je podľa neho odkázaná na to, čo sa politici rozhodnú zverejniť, a to spravidla býva iba časť toho, o čom sa v skutočnosti rozprávali. Za najdôveryhodnejšie považuje tie informácie, ktoré oficiálne potvrdia obidve strany, ktoré sa zúčastnili na stretnutí. „Väčšinou to býva tak, že ak je to, čo vyhlásila jedna strana naozaj závažné a je to naozaj tak, potvrdí to aj druhá strana. Politici nesmú klamať. Nemusia povedať všetko, ale klamať nesmú,“ konštatoval Hrabko.

V prípade bilaterálneho stretnutia premiéra Fica s americkým prezidentom Donaldom Trumpom máme podľa Hrabka k dispozícii len informácie, ktoré poskytol slovenský predseda vlády, keďže druhá strana sa k nim nevyjadrila. „Z nich musíme vychádzať,“ konštatoval Hrabko.

Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie proti nariadeniu RePowerEU, ktoré od novembra 2027 zakazuje dovoz ruského zemného plynu. Informoval o tom premiér Robert Fico, podľa ktorého bude Slovensko namietať porušenie zásady subsidiarity a proporcionality. „Z vecného hľadiska tam nie je veľmi čo hodnotiť. Nie sme spokojní s rozhodnutím, máme možnosť napadnúť ho na súde, tak sme ho napadli. Európska komisia sa bude brániť,“ konštatoval Hrabko. Súd bude podľa neho nariadenie hodnotiť z formálneho hľadiska, teda či vôbec bolo možné takéto nariadenie prijať a či mohlo byť schválené hlasovaním kvalifikovanou väčšinou.

Parlament začal prvú tohoročnú schôdzu rokovaním o novele rokovacieho poriadku. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) v rozprave k novele uviedol, že si ju vyžiadalo aj dianie v parlamente v poslednom období. „Boli tu opakované snahy o zablokovanie chodu parlamentu, narúšanie fungovania parlamentu, narúšanie osobného priestoru rečníkov, nedôstojné agresívne správanie poslancov,“ vyhlásil Raši.

Hrabko však považuje túto novelu za zásah do slobody prejavu poslancov, ktorý nie je nevyhnutný. Rokovací poriadok podľa neho už dnes umožňuje ukončiť rozpravu predčasne, ak je opozičná obštrukcia neprimeraná. „Tu má ísť o rovnováhu, nie o to, že vládna koalícia jednoducho povie, ako to bude, bez záujmu o to, čo si o tom myslí parlamentná menšina,“ povedal Hrabko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rodinná dráma v Golianove sa skončila, deti sú v poriadku

Rodinná dráma v Golianove sa skončila, deti sú v poriadku

DNES - 1:55Domáce

Rodinná dráma v obci Golianovo v okrese Nitra sa skončila v stredu (28. 1.) krátko pred polnocou.

Viaceré zložky polície zasahujú v Golianove

Viaceré zložky polície zasahujú v Golianove

VČERA - 20:46Domáce

Viaceré zložky polície aktuálne zasahujú v obci Golianovo v okrese Nitra.

Slovensko zaplavili podvodné maily: Takto polícia nekomunikuje!

Slovensko zaplavili podvodné maily: Takto polícia nekomunikuje!

VČERA - 20:11Domáce

Polícia upozorňuje na nový typ podvodu, v rámci ktorého sa podvodníci vydávajú za štátny orgán.

Prezident začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi

Prezident začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi

VČERA - 19:44Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.

Vosveteit.sk
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak staneSplynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čeleGoogle práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačochGoogle nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj hoV počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppeZáklad zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
WhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúťWhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúť
Svet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnociSvet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnoci
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia expertiTisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulínVedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP