Venezuela: Machadová vyjadrila pochybnosti o dôveryhodnosti Rodríguezovej

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v stredu spochybnila dôveryhodnosť dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej.

Machadovej vyjadrenia prišli po rokovaniach, ktoré viedla s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Myslím si, že nikto nemá dôveru v Delcy Rodríguezovú,“ povedala Machadová novinárom.

Rodríguezová sa moci vo Venezuele chopila po tom, čo americké špeciálne jednotky začiatkom januára zajali a z vlasti odvliekli venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Počas Madurovej vlády zastávala post viceprezidentky.

Hovoríme o zločincoch. Úmyselne zabíjali ľudí. Donútili tretinu nášho obyvateľstva opustiť našu krajinu a utiecť... Vytvorili najzločineckejší mučiaci a represívny systém v histórii tejto pologule. Ide o štátny terorizmus a ona je jeho podstatnou súčasťou,“ uviedla Machadová o Rodríguezovej.

Rubio skôr v stredu na senátnom zasadnutí vyhlásil, že je optimistický, čo sa týka spolupráce s Rodríguezovou. AFP pripomína, že dočasnej venezuelskej prezidentke po zásahu USA pohrozil šéf Bieleho domu Donald Trump použitím sily, ak nevyhovie jeho požiadavkám, vrátane dohody o predaji ropy.

Zdroj: Info.sk, TASR
