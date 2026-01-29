  • Články
Starmer sa stretol so Si Ťin-pchingom, zdôraznil potrebu rozvíjania vzťahov

Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok počas stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vyhlásil, že rozvíjanie vzťahov medzi Londýnom a Pekingom je „životne dôležité“.

Starmer je prvým lídrom Spojeného kráľovstva od roku 2018, ktorý odcestoval do Číny na oficiálnu návštevu, informuje TASR podľa agentúry AFP a stanice BBC.

Čína je kľúčovým hráčom na globálnej scéne a je nevyhnutné budovať sofistikovanejšie vzťahy, v rámci ktorých budeme hľadať príležitosti na spoluprácu, ale zároveň umožníme zmysluplný dialóg v oblastiach, v ktorých sa nezhodujeme,“ vyhlásil Starmer.

Britský premiér zároveň zdôraznil ekonomické výhody zlepšených vzťahov s Pekingom. „Som tu dnes s ohľadom na britský ľud. Pred 18 mesiacmi, keď sme boli zvolení do vlády, som sľúbil, že Británia sa opäť otvorí svetu,“ pripomenul Starmer.

Potrebu rozvíjať vzájomnú spoluprácu zdôraznil aj čínsky prezident, hoci priznal, že vzťahy medzi Pekingom a Londýnom neboli v posledných rokoch ideálne.

Čína je pripravená rozvíjať s Britániou dlhodobé a konzistentné strategické partnerstvo. Bude to prínosom pre oba naše národy,“ vyhlásil prezident Si. „Súčasná medzinárodná situácia je zložitá... Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN a významné svetové ekonomiky musia Čína a Spojené kráľovstvo posilniť dialóg a spoluprácu,“ pokračoval.

Ďalší takýto dialóg medzi krajinami je podľa slov čínskeho prezidenta nevyhnutný, či už „v záujme svetového mieru a stability, alebo v záujme ekonomík a obyvateľov našich dvoch krajín“. Kľúčové je nesústrediť sa na rozdiely, ale navzájom sa rešpektovať, dodal Si.

Lídri podľa AFP po stretnutí absolvujú aj spoločný obed. Starmer je na návšteve Číny do soboty a vo štvrtok poobede miestneho času by mal rokovať aj s tamojším premiérom Li Čchiangom.

Zdroj: Info.sk, TASR
