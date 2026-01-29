Venezuela: Armáda a polícia prisahali vernosť prezidentke Rodríguezovej
- DNES - 6:22
- Caracas
Venezuelská armáda a polícia v stredu prisahali vernosť dočasnej prezidentke Delcy Rodríguezovej, ktorú Spojené štáty ponechali pri moci po zvrhnutí exprezidenta Nicolása Madura. Stala sa prvou najvyššou veliteľkou ozbrojených síl Venezuely v histórii.
„Sľubujeme absolútnu lojálnosť a podriadenosť,“ povedal venezuelský minister obrany Vladimir Padrino a Rodriguezovej odovzdal meč Simóna Bolívara, hrdinu boja za venezuelskú nezávislosť. „Toto je bezprecedentný moment v našej republike,“ vyhlásil Padrino.
Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello prisahal Rodríguezovej vernosť v mene policajných síl. Podpora pre dočasnú prezidentku je podľa Cabella dôležitá, „pretože cítime, že brániť (jej) vládnutie znamená brániť kontinuitu vlády a integritu venezuelského ľudu“.
Rodríguezová sa moci vo Venezuele chopila po tom, čo americké špeciálne jednotky 3. januára zajali a z vlasti odvliekli Madura a jeho manželku. Počas Madurovej vlády zastávala post viceprezidentky.
Americký prezident Donald Trump povedal, že Rodríguezová môže zostať vo funkcii hlavy štátu, pokiaľ bude robiť to, čo chce on, najmä poskytovať USA prístup k rozsiahlym ropným zásobám Venezuely, pripomína AFP. Podľa agentúry balansuje 56-ročná líderka na tenkom ľade počas snahy vyhovieť Trumpovi aj Madurovým verným stúpencom.
Venezuela: Machadová vyjadrila pochybnosti o dôveryhodnosti Rodríguezovej
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v stredu spochybnila dôveryhodnosť dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej.
