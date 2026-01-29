FBI prehľadal volebné centrum v Georgii v súvislosti s voľbami z roku 2020
- DNES - 4:03
- Washington
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v stredu prehľadal volebné stredisko v okrese Fulton v štáte Georgia.
FBI sa v rámci tohto prípadu zaoberá tvrdeniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho porážka vo voľbách v roku 2020 bola výsledkom rozsiahleho podvodu.
Agenti FBI vykonali prehliadku vo volebnom stredisku v Union City, potvrdil úrad v stanovisku. Operáciu nazval „súdne schválenou činnosťou bezpečnostných zložiek“.
Predstavitelia okresu Fulton v krátkom vyhlásení potvrdili, že FBI zaujímali záznamy týkajúce sa prezidentských volieb z roku 2020.
Agenti FBI chceli zabaviť počítače a hlasovacie lístky, o ktorých sa domnievali, že sa nachádzajú v tomto stredisku, uviedol pre Reuters predstaviteľ bezpečnostných zložiek pod podmienkou zachovania anonymity.
Prehliadku vykonal FBI týždeň po tom, ako Trump vo švajčiarskom Davose zopakoval svoje tvrdenie, že voľby v roku 2020 boli zmanipulované. „Ľudia budú čoskoro stíhaní za to, čo urobili,“ vyhlásil americký prezident v Davose.
V spomínaných voľbách porazil Trumpa demokrat Joe Biden. Reuters pripomína, že Trumpove tvrdenia o podvode neboli nikdy dokázané.
Merz: Vstup Ukrajiny do EÚ v roku 2027 nie je reálny
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že Ukrajina podľa neho do Európskej únie v blízkej budúcnosti nevstúpi.
Rubio: Americká vláda bude každý mesiac schvaľovať rozpočet Venezuely
Venezuelská dočasná vláda súhlasila, že bude Spojeným štátom predkladať každý mesiac rozpočet na schválenie, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu pred zahraničným výborom Senátu.
Trump a neliečiteľné ochorenie: Toto prezradila jeho neter
Neter amerického prezidenta Donalda Trumpa prehovorila o príznaku ochorenia, ktorý na ňom spozorovala. Naozaj Trump trpí neliečiteľnou diagnózou?
Agentov, ktorí zastrelili Prettiho postavili mimo služby
Dvoch federálnych agentov, ktorí 24. januára v Minneapolise zastrelili amerického občana Alexa Prettiho, postavili mimo služby.