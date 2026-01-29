  • Články
FBI prehľadal volebné centrum v Georgii v súvislosti s voľbami z roku 2020

  • DNES - 4:03
  • Washington
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v stredu prehľadal volebné stredisko v okrese Fulton v štáte Georgia.

FBI sa v rámci tohto prípadu zaoberá tvrdeniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho porážka vo voľbách v roku 2020 bola výsledkom rozsiahleho podvodu.

Agenti FBI vykonali prehliadku vo volebnom stredisku v Union City, potvrdil úrad v stanovisku. Operáciu nazval „súdne schválenou činnosťou bezpečnostných zložiek“.

Predstavitelia okresu Fulton v krátkom vyhlásení potvrdili, že FBI zaujímali záznamy týkajúce sa prezidentských volieb z roku 2020.

Agenti FBI chceli zabaviť počítače a hlasovacie lístky, o ktorých sa domnievali, že sa nachádzajú v tomto stredisku, uviedol pre Reuters predstaviteľ bezpečnostných zložiek pod podmienkou zachovania anonymity.

Prehliadku vykonal FBI týždeň po tom, ako Trump vo švajčiarskom Davose zopakoval svoje tvrdenie, že voľby v roku 2020 boli zmanipulované. „Ľudia budú čoskoro stíhaní za to, čo urobili,“ vyhlásil americký prezident v Davose.

V spomínaných voľbách porazil Trumpa demokrat Joe Biden. Reuters pripomína, že Trumpove tvrdenia o podvode neboli nikdy dokázané.

Zdroj: Info.sk, TASR
