Merz: Vstup Ukrajiny do EÚ v roku 2027 nie je reálny
- DNES - 2:56
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že Ukrajina podľa neho do Európskej únie v blízkej budúcnosti nevstúpi. Ambíciu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby k tomuto kroku došlo už v roku 2027, označil Merz za nereálnu.
„Vstup (Ukrajiny do EÚ) 1. januára 2027 neprichádza do úvahy. Nie je to možné,“ povedal Merz po rokovaniach so svojimi koaličnými partnermi v Berlíne.
Každá krajina, ktorá chce vstúpiť do EÚ, musí najskôr splniť kodanské kritériá, čo je proces, ktorý zvyčajne trvá niekoľko rokov, poznamenal kancelár.
Zdôraznil však, že Ukrajina potrebuje perspektívu, ktorá jej v budúcnosti otvorí cestu do EÚ. „Postupne môžeme Ukrajinu priblížiť k Európskej únii... To je vždy možné, ale taký rýchly vstup je jednoducho neuskutočniteľný,“ vyhlásil Merz.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr vyjadril svoju požiadavku na členstvo v EÚ v roku 2027 napriek skepticizmu európskych štátov. „Pristúpenie Ukrajiny do EÚ je jednou z kľúčových záruk nie len pre nás, ale aj pre Európu,“ napísala ukrajinská hlava štátu na platforme X v utorok. „(Zaistenie) európskej kolektívnej sily je možné najmä vďaka bezpečnostným, technologickým a ekonomickým príspevkom Ukrajiny,“ doplnil Zelenskyj.
Merzove vyjadrenia prišli krátko po tom, ako nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul uviedol, že Ukrajina si zaslúži spravodlivú šancu na vstup do EÚ, no k presnejšiemu dátumu sa nevyjadril.
