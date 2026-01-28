Rubio: Americká vláda bude každý mesiac schvaľovať rozpočet Venezuely
- DNES - 21:35
- Washington
Venezuelská dočasná vláda súhlasila, že bude Spojeným štátom predkladať každý mesiac rozpočet na schválenie, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu pred zahraničným výborom Senátu.
Šéf diplomacie USA ozrejmil, že americká vláda rozhodne, na čo sa financie môžu využívať v rámci „krátkodobého mechanizmu“. „Zaviazali sa vymedziť značnú časť týchto prostriedkov na nákup liekov a vybavenia priamo zo Spojených štátov,“ povedal Rubio. Podľa jeho slov venezuelská vláda intenzívne spolupracuje s USA.
Začiatkom januára americké špeciálne sily zajali v Caracase prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Flores. Americký prezident Donald Trump uviedol, že chce oživiť ropný priemysel krajiny a získať z neho veľký profit pre seba i venezuelský ľud.
Krátko po odstránení Madura tiež bez bližších podrobností oznámil, že Venezuela bude fungovať na prechodnej báze. Spojené štáty v súčasnosti spolupracujú s Madurovou viceprezidentkou Delcy Rodríguez, ktorá dočasne prevzala jeho funkciu.
