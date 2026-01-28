Viaceré zložky polície zasahujú v Golianove
Viaceré zložky polície aktuálne zasahujú v obci Golianovo v okrese Nitra.
Z dôvodu citlivosti prípadu zatiaľ polícia nebude poskytovať bližšie informácie, potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. O ďalšom vývoji bude informovať ihneď, ako to situácia dovolí.
Podľa dostupných informácií sa v jednom z rodinných domov odohráva rukojemnícka dráma, pri ktorej má muž zadržiavať dve malé deti.
Podľa svedectiev miestnych obyvateľov situácia vyvrcholila po tom, čo si ich matka prišla vyzdvihnúť. Žena sa údajne od muža predtým odsťahovala. Muž má byť podľa týchto informácií držiteľom zbrojného preukazu a disponovať strelnými zbraňami.
Na mieste zasahujú príslušníci špeciálnych jednotiek. Polícia sa k udalosti zatiaľ oficiálne nevyjadrila, keďže zásah stále prebieha.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
