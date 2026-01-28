Agentov, ktorí zastrelili Prettiho postavili mimo služby
- DNES - 20:43
- Washington
Dvoch federálnych agentov, ktorí 24. januára v Minneapolise zastrelili amerického občana Alexa Prettiho, postavili mimo služby. V stredu o tom informovala agentúra AFP.
„Obaja agenti sú momentálne suspendovaní. Ide o štandardný postup,“ uviedol hovorca Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) agentúre AFP vo vyhlásení.
V sobotu agenti CBP v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však podľa analýz viacerých amerických médií vidieť, že v ruke nemal zbraň, ale mobilný telefón a natáčal si agentov.
Trump v pondelok vyzval na vyšetrenie Prettiho smrti a naznačil, že „trochu zmierni“ tvrdý postup vlády voči prisťahovalcom v Minnesote.
Už 7. januára agent Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise trikrát vystrelil na Američanku Renée Goodovú, ktorá krátko na to na následky zranení zomrelo. Údajne sa ho pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodová sa agentovi autom vyhýbala.
Rubio: Americká vláda bude každý mesiac schvaľovať rozpočet Venezuely
Venezuelská dočasná vláda súhlasila, že bude Spojeným štátom predkladať každý mesiac rozpočet na schválenie, uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu pred zahraničným výborom Senátu.
Trump a neliečiteľné ochorenie: Toto prezradila jeho neter
Neter amerického prezidenta Donalda Trumpa prehovorila o príznaku ochorenia, ktorý na ňom spozorovala. Naozaj Trump trpí neliečiteľnou diagnózou?
Merz tvrdí, že nemá dôvod pochybovať o Trumpovom zdraví
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu odmietol pochybnosti o schopnosti vládnuť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Wadephul: Ukrajina potrebuje skutočnú šancu na pristúpenie do EÚ
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul uviedol v stredu, že Ukrajina si zaslúži spravodlivú šancu na vstup do Európskej únie.