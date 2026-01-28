Merz tvrdí, že nemá dôvod pochybovať o Trumpovom zdraví
- DNES - 20:24
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu odmietol pochybnosti o schopnosti vládnuť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Na základe mojich stretnutí s prezidentom Trumpom nemám žiaden dôvod pochybovať o jeho zdraví,“ odpovedal Merz na novinársku otázku. „Mám dojem, že áno, je plne schopný vykonávať svoje povinnosti. Nemám žiaden náznak toho, že by to malo byť inak,“ doplnil nemecký kancelár.
Agentúra DPA píše, že napriek opätovným uisteniam Bieleho domu ostáva Trumpovo zdravie častou témou diskusií. Modriny na rukách často zakryté vrstvou mejkapu si v uplynulých mesiacoch všimlo množstvo médií. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej sú spôsobené častým podávaním si rúk.
Magazín Politico v stredu napísal, že premiér SR Robert Fico na okraji minulotýždňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli niektorým lídrom štátov EÚ hovoril o svojich obavách o „psychologický stav“ amerického prezidenta, s ktorým sa stretol v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Politico sa pri svojich tvrdeniach odvolalo na piatich nemenovaných európskych diplomatov.
Fico neskôr označil informácie magazínu za klamstvá. „Nikto nič nepočul, nikto nič nevidel, nie sú žiadni svedkovia, nič však nebránilo portálu Politico prísť s klamstvami,“ uviedol Fico v stanovisku.
Wadephul: Ukrajina potrebuje skutočnú šancu na pristúpenie do EÚ
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul uviedol v stredu, že Ukrajina si zaslúži spravodlivú šancu na vstup do Európskej únie.
Ušakov: Ruský prezident je otvorený stretnutiu so Zelenským v Moskve
Ruský prezident Vladimir Putin je otvorený stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zameranom na vojnu na Ukrajine, uviedol v stredu poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.
Rubio: Americkí diplomati sa zrejme už v blízkej budúcnosti vrátia do Venezuely
Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio v stredu uviedol, že očakáva skorý návrat diplomatov USA do Venezuely po zvrhnutí jej prezidenta Nicolása Madura americkými silami.
Macinka: K ohradeniu sa voči Pavlovi ma dotlačili naši voliči
K správam týkajúcim sa vymenovania Filipa Turka za ministra, ktoré poslal český minister zahraničných vecí Petr Macinka poradcovi českého prezidenta, ho vraj tlačili voliči jeho strany Motoristi sebe.