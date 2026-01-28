Wadephul: Ukrajina potrebuje skutočnú šancu na pristúpenie do EÚ
- DNES - 20:02
- Berlín
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul uviedol v stredu, že Ukrajina si zaslúži spravodlivú šancu na vstup do Európskej únie. K presnejšiemu dátumu sa však nevyjadril, informuje agentúra DPA.
„Trvalý mier v Európe si vyžaduje, aby Ukrajina dostala spravodlivú šancu na vstup do Európskej únie,“ uviedol Wadephul. Zároveň skonštatoval, že pre Ukrajinu neexistuje šanca na skrátenie prístupového procesu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr vyjadril svoju požiadavku na členstvo v EÚ v roku 2027 napriek skepticizmu európskych štátov. „Pristúpenie Ukrajiny do EÚ je jednou z kľúčových záruk nie len pre nás, ale aj pre Európu,“ napísala ukrajinská hlava štátu na platforme X v utorok. „(Zaistenie) európskej kolektívnej sily je možné najmä vďaka bezpečnostným, technologickým a ekonomickým príspevkom Ukrajiny,“ doplnil Zelenskyj.
„Jedna z kľúčových záruk, ktoré môžeme Ukrajine aktuálne ponúknuť, a podľa môjho názoru by sme mali ponúknuť, je realistická perspektíva vstupu do Európskej únie,“ povedal Wadephul. Takýto krok sa dnes môže zdať vzdialený, no je v záujme Nemecka a Európanov zabezpečiť, aby Ukrajina vyhrala svoj boj proti ruskému agresorovi, tvrdil minister.
