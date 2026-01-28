Prezident začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi
Prezident SR Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi.
Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Týkať sa má spáchania priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
„V konaní sa skúmajú možné disciplinárne previnenia riaditeľa SIS,“ priblížil prezidentský palác.
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.
Polícia prípad uzavrela ako priestupok a vec posunula správnemu orgánu. O vine či nevine účastníka môže rozhodnúť podľa nej iba on.
Gašpar v stredu po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS uviedol, že rýchlosť prekročil o štyri kilometre za hodinu. Naznačil, že za vinníka nehody považuje druhého vodiča.
Opozícia okolnosti zrážky opakovane označila za podozrivé. Gašpara kritizuje dlhodobo a viackrát na jeho disciplinárne konanie vyzvala.
