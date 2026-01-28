Ušakov: Ruský prezident je otvorený stretnutiu so Zelenským v Moskve
- DNES - 19:17
- Kyjev
Ruský prezident Vladimir Putin je otvorený stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zameranom na vojnu na Ukrajine, uviedol v stredu poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.
Rusko nikdy nevylučovalo stretnutie prezidentov, vyhlásil poradca v ruskej štátnej televízii. Pokiaľ je Zelenskyj pripravený na rokovania, môže prísť do Moskvy, čo Putin ponúkol už niekoľkokrát, tvrdí Ušakov. Zdôraznil, že takéto stretnutie by sa muselo dobre pripraviť a zamerať na výsledky. Rusko by tiež zaručilo bezpečnosť ukrajinského prezidenta.
Ukrajina považuje cestu Zelenského do Moskvy z bezpečnostných dôvodov za vylúčenú. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v minulosti uviedol, že ukrajinský líder je pripravený rokovať s Putinom v rámci snáh o ukončenie ruskej vojny. Podľa Sybihu sa však nevyriešili najcitlivejšie otázky vrátane územného rozdelenia či jadrovej elektráreň v Záporoží, píše portál European Pravda.
Najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe od marca 2022 okupujú ruské vojská. Rusko tiež podmieňuje prímerie územnými ústupkami, najmä stiahnutím ukrajinských síl z Doneckej a Luhanskej oblasti.
Počas víkendu sa vyjednávači z Ukrajiny a Ruska stretli po prvýkrát za niekoľko mesiacov na priamych rokovaniach v Spojených arabských emirátoch, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Rokovania by podľa plánu mali pokračovať v nedeľu v Abú Zabí.
Merz tvrdí, že nemá dôvod pochybovať o Trumpovom zdraví
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu odmietol pochybnosti o schopnosti vládnuť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Wadephul: Ukrajina potrebuje skutočnú šancu na pristúpenie do EÚ
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul uviedol v stredu, že Ukrajina si zaslúži spravodlivú šancu na vstup do Európskej únie.
Rubio: Americkí diplomati sa zrejme už v blízkej budúcnosti vrátia do Venezuely
Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio v stredu uviedol, že očakáva skorý návrat diplomatov USA do Venezuely po zvrhnutí jej prezidenta Nicolása Madura americkými silami.
Macinka: K ohradeniu sa voči Pavlovi ma dotlačili naši voliči
K správam týkajúcim sa vymenovania Filipa Turka za ministra, ktoré poslal český minister zahraničných vecí Petr Macinka poradcovi českého prezidenta, ho vraj tlačili voliči jeho strany Motoristi sebe.