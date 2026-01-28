  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

SHMÚ: S poľadovicou treba v niektorých okresoch počítať až do štvrtkového obeda

  • DNES - 18:43
  • Bratislava
SHMÚ: S poľadovicou treba v niektorých okresoch počítať až do štvrtkového obeda

S poľadovicou treba v niektorých okresoch Slovenska počítať až do štvrtkového (29. 1.) obeda.

Výstrahy prvého stupňa vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) najmä na strednom a východnom Slovensku. SHMÚ o tom informoval na svojom webe. V okrese Zvolen zároveň naďalej platia hydrologické výstrahy prvého stupňa.

SHMÚ varuje pred poľadovicou v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, ale aj vo väčšine okresov Banskobystrického a Košického kraja a v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varovali meteorológovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS a SaS kritizujú zahraničnú politiku vlády, hovoria i o nedostatku informácií

PS a SaS kritizujú zahraničnú politiku vlády, hovoria i o nedostatku informácií

DNES - 16:45Domáce

Opozičné hnutie PS a strana SaS kritizujú zahraničnú politiku súčasnej vlády.

Gašpar reagoval na špióna v Česku: Naši ústavní činitelia boli obozretní

Gašpar reagoval na špióna v Česku: Naši ústavní činitelia boli obozretní

DNES - 15:30Domáce

Slovenská informačná služba sa zaoberá všetkými bezpečnostnými hrozbami a rizikami vrátane činnosti cudzích spravodajských služieb.

V byte našli troch mŕtvych ľudí

V byte našli troch mŕtvych ľudí

DNES - 14:55Domáce

Na mieste aktuálne zasahujú záchranné a bezpečnostné zložky.

Pavol Gašpar tvrdí, že pri nehode v Nitre prekročil rýchlosť o štyri km/h

Pavol Gašpar tvrdí, že pri nehode v Nitre prekročil rýchlosť o štyri km/h

DNES - 14:31Domáce

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal pri svojej nehode v Nitre prekročiť rýchlosť o štyri kilometre za hodinu.

Vosveteit.sk
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačochGoogle nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj hoV počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppeZáklad zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
WhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúťWhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúť
Svet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnociSvet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnoci
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia expertiTisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulínVedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP