SHMÚ: S poľadovicou treba v niektorých okresoch počítať až do štvrtkového obeda
S poľadovicou treba v niektorých okresoch Slovenska počítať až do štvrtkového (29. 1.) obeda.
Výstrahy prvého stupňa vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) najmä na strednom a východnom Slovensku. SHMÚ o tom informoval na svojom webe. V okrese Zvolen zároveň naďalej platia hydrologické výstrahy prvého stupňa.
SHMÚ varuje pred poľadovicou v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, ale aj vo väčšine okresov Banskobystrického a Košického kraja a v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varovali meteorológovia.
PS a SaS kritizujú zahraničnú politiku vlády, hovoria i o nedostatku informácií
Opozičné hnutie PS a strana SaS kritizujú zahraničnú politiku súčasnej vlády.
Gašpar reagoval na špióna v Česku: Naši ústavní činitelia boli obozretní
Slovenská informačná služba sa zaoberá všetkými bezpečnostnými hrozbami a rizikami vrátane činnosti cudzích spravodajských služieb.
V byte našli troch mŕtvych ľudí
Na mieste aktuálne zasahujú záchranné a bezpečnostné zložky.
Pavol Gašpar tvrdí, že pri nehode v Nitre prekročil rýchlosť o štyri km/h
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal pri svojej nehode v Nitre prekročiť rýchlosť o štyri kilometre za hodinu.