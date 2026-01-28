  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

L. Kamenický: Rozpočet na budúci rok pripravíme v súlade s fiškálnymi pravidlami

  • DNES - 18:00
  • Bratislava
L. Kamenický: Rozpočet na budúci rok pripravíme v súlade s fiškálnymi pravidlami

Štátny rozpočet na budúci rok bude pripravený v súlade s európskymi fiškálnymi pravidlami. Slovenskú ekonomiku aj hospodárenie štátu pritom výrazne ovplyvňujú negatívne trendy vo svetovej ekonomike. Upozornil na to v stredu na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

My sa správame zodpovedne. Máme stanovené na úrovni Európskej komisie určité fiškálne pravidlá, ktorými sa riadime. Každý sme si dali nejaké trajektórie a budeme komunikovať s Európskou komisiou. My sa nemôžeme rozhodnúť len tak, že si urobíme deficit, aký sa nám zapáči, lebo na to zareagujú finančné trhy. Chceme urobiť rozpočet na budúci rok v súlade s fiškálnymi pravidlami,“ konštatoval minister.

O bližších parametroch rozpočtu zatiaľ nechcel hovoriť. Poukázal na vývoj vo svete, napríklad dianie okolo Grónska a hrozbu ďalších taríf vo svetovom obchode, či stagnujúcu nemeckú ekonomiku, od ktorej je slovenské hospodárstvo závislé. „Na základe jarnej prognózy, kde získam čísla o tom, aký máme výber daní, aké máme makro ukazovatele, aký bude hospodársky rast, sa začne proces, ktorým sa budeme snažiť zostaviť samotný rozpočet,“ priblížil Kamenický.

Avizoval, že Ministerstvo financií (MF) SR sa bude snažiť presadiť aj novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti, tzv. dlhovej brzdy. O možných úpravách, ktoré by pomohli samosprávam, už v utorok (27. 1.) informovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Vieme, že máme predložiť vyrovnaný rozpočet na budúci rok. Samozrejme aj samosprávy to vedia veľmi dobre, že na základe toho, čo máme v zákone o rozpočtovej zodpovednosti, z ktorého urobila trhací kalendár bývalá vláda, by sa ZMOS dostal do obrovských problémov. Nedokázali by fungovať, nevedeli by si brať úvery, mali by ďalšie problémy. Tak otvárame tému, dali sme to odborne pripomienkovať ZMOSu a ostatným a chceme upraviť zákon o rozpočtovej zodpovednosti v tomto smere,“ uviedol minister.

Očakáva, že tí, ktorých sa to týka, budú o podpore zmien hovoriť aj s opozíciou. Ide totiž o ústavný zákon, ktorého novelu musí podporiť minimálne 90 poslancov, okrem koalície teda aj časť opozície. Poukázal na to, že o potrebe úpravy zákona o rozpočtovej zodpovednosti hovorí aj Medzinárodný menový fond (MMF) v aktuálnej správe o Slovensku.

V súvislosti s požiadavkou dlhovej brzdy, aby vláda pri súčasnej vysokej úrovni dlhu požiadala o dôveru Národnú radu (NR) SR Kamenický konštatoval, že si ešte robia analýzu zákona. „Vyjadríme sa ku všetkému, čo sa týka dôvery. Robí si analýzy aj Úrad vlády, na základe toho budeme samozrejme reagovať v rámci ústavných možností,“ avizoval minister financií.

Odmietol tiež kritiku transakčnej dane a toho, že do rozpočtu priniesla výrazne menej, ako sa očakávalo. Ide o novú daň a vtedy sa ťažko vopred odhadujú jej výnosy, upozornil Kamenický. V súvislosti s návrhmi na jej zrušenie zopakoval, že by najprv musel vidieť, ako nahradiť výpadok v rozpočte. „Ak mi niekto povie, že mám prísť o pol miliardy, tak niekto musí povedať, kde tú pol miliardu nahradí. To je ten základný problém,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
I. Ševčík: Rozšírenie objektívnej zodpovednosti neprinesie vyššiu bezpečnosť

I. Ševčík: Rozšírenie objektívnej zodpovednosti neprinesie vyššiu bezpečnosť

DNES - 17:46Ekonomické

Nezaradení poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) odmietajú rozšírenie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla pri ďalších porušeniach pravidiel cestnej premávky.

PS by chcelo pomôcť živnostníkom zavedením mikropodnikania

PS by chcelo pomôcť živnostníkom zavedením mikropodnikania

DNES - 16:37Ekonomické

Živnostníkom pri rastúcich nákladoch a odvodoch by malo pomôcť zavedenie mikropodnikania.

Saková: Dohoda s USA nepredstavuje rozhodnutie o novej jadrovej elektrárni

Saková: Dohoda s USA nepredstavuje rozhodnutie o novej jadrovej elektrárni

DNES - 16:02Ekonomické

Nedávno podpísaná medzivládna dohoda medzi USA a SR je rámcovým dokumentom na prehĺbenie spolupráce medzi krajinami v rámci civilnej jadrovej energetiky.

Kamenický: Slovensko potrebuje prorastové opatrenia, začali sme na nich pracovať

Kamenický: Slovensko potrebuje prorastové opatrenia, začali sme na nich pracovať

DNES - 10:50Ekonomické

Aktuálna správa Medzinárodného menového fondu o slovenskej ekonomike popisuje realitu, o ktorej vieme, uviedol Ladislav Kamenický.

Vosveteit.sk
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačochGoogle nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
V počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj hoV počítači WinRAR máme takmer všetci. Závažná chyba v tomto programe otvára dvere hackerom. Aktualizuj ho
Základ zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppeZáklad zostane zadarmo. Meta zvažuje spoplatnenie niektorých funkcií na Facebooku, Instagrame a WhatsAppe
WhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúťWhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúť
Svet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnociSvet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnoci
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia expertiTisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulínVedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP