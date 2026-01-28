L. Kamenický: Rozpočet na budúci rok pripravíme v súlade s fiškálnymi pravidlami
Štátny rozpočet na budúci rok bude pripravený v súlade s európskymi fiškálnymi pravidlami. Slovenskú ekonomiku aj hospodárenie štátu pritom výrazne ovplyvňujú negatívne trendy vo svetovej ekonomike. Upozornil na to v stredu na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„My sa správame zodpovedne. Máme stanovené na úrovni Európskej komisie určité fiškálne pravidlá, ktorými sa riadime. Každý sme si dali nejaké trajektórie a budeme komunikovať s Európskou komisiou. My sa nemôžeme rozhodnúť len tak, že si urobíme deficit, aký sa nám zapáči, lebo na to zareagujú finančné trhy. Chceme urobiť rozpočet na budúci rok v súlade s fiškálnymi pravidlami,“ konštatoval minister.
O bližších parametroch rozpočtu zatiaľ nechcel hovoriť. Poukázal na vývoj vo svete, napríklad dianie okolo Grónska a hrozbu ďalších taríf vo svetovom obchode, či stagnujúcu nemeckú ekonomiku, od ktorej je slovenské hospodárstvo závislé. „Na základe jarnej prognózy, kde získam čísla o tom, aký máme výber daní, aké máme makro ukazovatele, aký bude hospodársky rast, sa začne proces, ktorým sa budeme snažiť zostaviť samotný rozpočet,“ priblížil Kamenický.
Avizoval, že Ministerstvo financií (MF) SR sa bude snažiť presadiť aj novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti, tzv. dlhovej brzdy. O možných úpravách, ktoré by pomohli samosprávam, už v utorok (27. 1.) informovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).
„Vieme, že máme predložiť vyrovnaný rozpočet na budúci rok. Samozrejme aj samosprávy to vedia veľmi dobre, že na základe toho, čo máme v zákone o rozpočtovej zodpovednosti, z ktorého urobila trhací kalendár bývalá vláda, by sa ZMOS dostal do obrovských problémov. Nedokázali by fungovať, nevedeli by si brať úvery, mali by ďalšie problémy. Tak otvárame tému, dali sme to odborne pripomienkovať ZMOSu a ostatným a chceme upraviť zákon o rozpočtovej zodpovednosti v tomto smere,“ uviedol minister.
Očakáva, že tí, ktorých sa to týka, budú o podpore zmien hovoriť aj s opozíciou. Ide totiž o ústavný zákon, ktorého novelu musí podporiť minimálne 90 poslancov, okrem koalície teda aj časť opozície. Poukázal na to, že o potrebe úpravy zákona o rozpočtovej zodpovednosti hovorí aj Medzinárodný menový fond (MMF) v aktuálnej správe o Slovensku.
V súvislosti s požiadavkou dlhovej brzdy, aby vláda pri súčasnej vysokej úrovni dlhu požiadala o dôveru Národnú radu (NR) SR Kamenický konštatoval, že si ešte robia analýzu zákona. „Vyjadríme sa ku všetkému, čo sa týka dôvery. Robí si analýzy aj Úrad vlády, na základe toho budeme samozrejme reagovať v rámci ústavných možností,“ avizoval minister financií.
Odmietol tiež kritiku transakčnej dane a toho, že do rozpočtu priniesla výrazne menej, ako sa očakávalo. Ide o novú daň a vtedy sa ťažko vopred odhadujú jej výnosy, upozornil Kamenický. V súvislosti s návrhmi na jej zrušenie zopakoval, že by najprv musel vidieť, ako nahradiť výpadok v rozpočte. „Ak mi niekto povie, že mám prísť o pol miliardy, tak niekto musí povedať, kde tú pol miliardu nahradí. To je ten základný problém,“ dodal.
