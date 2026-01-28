  • Články
Streda, 28.1.2026
Bratislava

Macinka: K ohradeniu sa voči Pavlovi ma dotlačili naši voliči

  DNES - 17:48
  Praha/Brusel
K správam týkajúcim sa vymenovania Filipa Turka za ministra, ktoré poslal český minister zahraničných vecí Petr Macinka poradcovi českého prezidenta, ho vraj tlačili voliči jeho strany Motoristi sebe.

Podľa Macinku očakávali, že „torpédovanie“ prezidenta Petra Pavla smerom k Turkovi nebude tolerovať. Dodal, že situáciu už ďalej nechce eskalovať. Povedal to v stredu počas pracovnej cesty v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR.

Pán prezident sa v uplynulých týždňoch veľmi tvrdo opieral do najvýznamnejšieho politika Motoristov a ja som považoval za dôležité si to nenechať a silno sa ozvať. A to som urobil. Myslím si, že to aj naši voliči odo mňa očakávali. Bol som do toho našimi voličmi tlačený. Nemyslím si, že je správne, aby pán prezident týmto spôsobom torpédoval úspešného politika, ktorý prešiel voľbami a je súčasťou vládnej koalície,“ povedal Macinka. Dodal, že je pripravený zúčastniť sa na spoločnej schôdzke s prezidentom a premiérom Andrejom Babišom, na ktorú predseda českej vlády pozval Macinku aj Pavla.

Novinári sa ho tiež pýtali, prečo ministerstvo v utorok nepustilo na tlačovú konferenciu redaktorku z Deníka N a či sa na niečo podobné majú pripraviť aj ďalšie médiá v Česku. Macinka na to reagoval, že určite nebude médiám zakazovať chodiť na tlačové konferencie. „Ja mám k novinárom mimoriadne kladný vzťah,“ vyhlásil.

Šéf českej diplomacie sa v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Podľa svojho vyhlásenia na utorkovej mimoriadnej tlačovej konferencii mu chcel povedať, že Pavel sa pohybuje mimo ústavy a na summite NATO by tak nemal byť šéfom českej delegácie. Keď sa ho novinári v stredu pýtali, či mu to aj povedal, Macinka reagoval, že spolu riešili dôležitejšie veci.

Dodal, že ide o otázku, ktorá bude aktuálna až o niekoľko mesiacov a to, kto bude na čele českej delegácie, je šéfovi NATO „asi viac-menej jedno“. V SMS správach pritom písal, že Pavel má na svoje stanovisko k Turkovi čas do stredy, kým Macinka odletí do Bruselu. Varoval, že ak prezident na žiadne rokovanie vo veci vymenovania Turka nepristúpi, dôsledky ho prekvapia.

S Ruttem hovorili aj o českej muničnej iniciatíve, v rámci ktorej mu Macinka vysvetľoval postoje jednotlivých koaličných partnerov v českej vláde a aj to, že hnutie SPD nakoniec pristúpilo k pokračovaniu iniciatívy, aj keď za to podľa Macinku platí „vysokú politickú cenu“. Zdôraznil, že Rutte to ocenil. Skutočnosť, že ČR do projektu už nebude prispievať finančne, nie je podľa českého ministra pre západných partnerov ani pre Ukrajincov podstatná.

Macinka sa neskôr stretol aj so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou, s ktorou hovoril najmä o situácii na Ukrajine. Išlo o zoznamovaciu schôdzku, kde si podľa jeho slov vyjasňovali pozície. Dodal, že rokovania ministrov zahraničných vecí EÚ nebudú zo strany ČR vybočovať z toho, ako prebiehali doteraz. „Nie sme krajina, ktorá by urputne niečo blokovala. I keď, ak by sa mala riešiť nejaká fundamentálna téma pre ČR, kde by sme mali nejaký ostrý postoj, tak ho povieme,“ dodal Macinka.

Zdroj: Info.sk, TASR
