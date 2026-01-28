  • Články
Bratislava

  • DNES - 17:46
  • Bratislava
I. Ševčík: Rozšírenie objektívnej zodpovednosti neprinesie vyššiu bezpečnosť

Nezaradení poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) odmietajú rozšírenie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla pri ďalších porušeniach pravidiel cestnej premávky. Na tlačovej konferencii v Národnej rade SR to uviedol poslanec Ivan Ševčík.

Novela má rozšíriť okruh priestupkov riešených cez objektívnu zodpovednosť, napríklad o vjazd do križovatky bez možnosti pokračovať, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, používanie telefónu počas jazdy, nezapnutie bezpečnostného pásu či jazdu v protismere. Podľa Ševčíka zmeny bezpečnosť na cestách zásadne nezvýšia a budú smerovať najmä k vyššiemu výberu pokút.

Výhrady mali aj k posilneniu právomocí samospráv. Mestá a obce by podľa návrhu mohli vlastnými stacionárnymi radarmi a zariadeniami dokumentovať a riešiť prekročenie rýchlosti, nezastavenie na značke stop, jazdu na červenú, porušenie zákazu vjazdu či zákazov státia a zastavenia. Súčasne by sa rozšírili právomoci mestských polícií pri riešení týchto priestupkov.

Ševčík kritizoval aj taxatívne stanovené sankcie, spomenul pokutu 249 eur za telefonovanie počas jazdy a upozornil na dosahy na policajtov, keďže ich prípady sa riešia disciplinárne. Nesúhlas vyjadril aj s nastavením rehabilitačného programu alebo doškoľovacieho kurzu pri závažných priestupkoch po troch rokoch, pričom za primeranejšiu označil jednoročnú lehotu.

Na tlačovej konferencii sa vyjadrili aj k pripravovaným zmenám v oblasti katastra nehnuteľností. Upozornili na potrebu obmedziť zneužívanie údajov z katastrálneho portálu zahraničnými spoločnosťami a na možné spoplatnenie niektorých úkonov. Poukázali pritom aj na praktické dosahy pre samosprávy, ktoré pri investičných projektoch často potrebujú hromadne získavať listy vlastníctva.

Zdroj: Info.sk, TASR
