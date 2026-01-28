PS a SaS kritizujú zahraničnú politiku vlády, hovoria i o nedostatku informácií
Opozičné hnutie PS a strana SaS kritizujú zahraničnú politiku súčasnej vlády.
Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčítajú aj nedostatočné informovanie o zahraničných cestách a rokovaniach. SaS upozorňuje na to, že verejnosť dosiaľ nevie o obsahu stretnutia Fica s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. PS poukazuje na to, že predseda vlády dosiaľ neinformoval ani o cieľoch plánovaného rokovania s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov strán na stredajších tlačových konferenciách.
„Predseda vlády opäť nepovažuje za potrebné povedať vôbec nič vláde ani verejnosti o svojej štvrtkovej návšteve vo Francúzsku. Jediné, čo zatiaľ vieme, je, že je tam obrovská agenda, ale ona je taká obrovská, že premiér nepovažuje za potrebné nikoho informovať o tom, s akými cieľmi a akými témami tam odchádza,“ skonštatoval člen predsedníctva PS Ivan Korčok.
Myslí si, že predseda vlády už uznal, že odignorovať rokovania tzv. koalície ochotných bolo chybou. „Myslím si, že premiér si ide toto pozvanie doslova vyprosiť,“ podotkol. Premiérovi vyčítal aj nedostatočné informovanie o zahraničnej ceste v Spojených štátoch. Poukázal na to, že dosiaľ nebol na vláde predložený materiál z cesty. Kritizoval zároveň to, že premiér dlho nekomunikoval, či SR dostala pozvanie do Rady mieru, ktorú predstavil Trump.
Opozičná strana SaS tiež kritizovala zahraničnú politiku súčasnej vlády. Namietala rovnako nedostatočné informovanie. Ficovi vyčítala, že dosiaľ nepredstavil obsah rokovania s Trumpom. Upozornila na to, že od stretnutia sa verejnosť dozvedá len protichodné informácie a neoverené verzie. „Fico robí politiku na štyri svetové strany, ktorú už nikto neberie vážne. V Bruseli ho ignorujú, doma neinformuje a v zahraničí hovorí každému niečo iné. S Trumpom nadáva na Európsku úniu, v Európskej únii zasa kritizuje Trumpa. Takto sa zahraničná politika štátu nerobí,“ skonštatoval poslanec Juraj Krúpa (SaS).
SaS avizovala, že chce preto iniciovať mimoriadne rokovania zahraničného aj európskeho parlamentného výboru. Bude na nich žiadať od Fica vysvetlenie toho, o čom s Trumpom rokoval. Premiéra chce na nich konfrontovať aj s jeho cestami do Moskvy, Washingtonu či Paríža či jeho vystúpeniami na Európskej rade. „Sú to cesty platené z peňazí daňových poplatníkov. Verejnosť má právo vedieť, čo Robert Fico v mene Slovenska dohadoval,“ podotkol Krúpa.
Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) poukázala na to, že premiér nemá v zahraničnej politike neobmedzený mandát. „Fico neprezentuje svoje osobné názory, ale stanoviská SR. Pred každým zasadnutím Európskej rady má ústavnú povinnosť prísť na európsky výbor, predstaviť svoje návrhy a získať mandát parlamentu. To, čo dnes predvádza, je ďalšia hanba pre našu zahraničnú reputáciu,“ okomentovala. Vyjadrila sa aj k plánovanému stretnutiu Fica s Macronom. Vyzvala slovenského premiéra, aby na ňom konal v prospech SR. „Bude mať príležitosť tlmočiť Francúzsku záujem Slovenska byť súčasťou koalície ochotných a nového pôdorysu európskej bezpečnosti,“ dodala.
