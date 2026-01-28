  • Články
PS by chcelo pomôcť živnostníkom zavedením mikropodnikania

  • DNES - 16:37
  • Bratislava
Živnostníkom pri rastúcich nákladoch a odvodoch by malo pomôcť zavedenie mikropodnikania.

Navrhuje to opozičné Progresívne Slovensko (PS) s tým, že do určitého obratu, čo je 60 % z 12-násobku príjmu, by bola suma približne 6000 eur zdaniteľná na úrovni 3 %. Informoval o tom v stredu podpredseda PS Michal Truban v rámci navrhovaných opatrení na oživenie ekonomiky.

Nič naviac, všetko je automatické, neposielate žiadne daňové priznanie, žiadna byrokracia. Takto učíme podnikateľov jednoducho, efektívne podnikať, dokonca aj platiť malé dane, ktoré ich nezničia,“ povedal Truban. Vláda by podľa neho mala okamžite prísť s opatreniami na naštartovanie ekonomiky a zlepšenie podmienok podnikania, a zmeniť súčasné drakonické opatrenia pre podnikateľov a živnostníkov, aby mohli prežiť.

Okrem toho máme množstvo opatrení, ktorými vieme, ako naštartovať našu ekonomiku. Predkladali sme ich aj v zákonoch na schôdzach. Sú to zákony, ako zlepšiť investície vo firmách, odpisovanie, investície do výskumu, vývoja, inovácií,“ uviedol Truban. Podľa neho v PS majú nápady a vedia, ako zlepšiť čerpanie eurofondov. „To, že zrušíme transakčnú daň od prvého okamihu, ak by sme mohli, o tom sa nemusíme ani baviť,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
