  • DNES - 16:21
  • Budapešť
Szijjártó: Kyjev predvolal maďarského veľvyslanca, čo nás neprekvapilo

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu na Facebooku oznámil, že Ukrajina si predvolala maďarského veľvyslanca v Kyjeve a opäť namietala, že Budapešť spúšťa petíciu proti fondom EÚ na pomoc Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Ukrajinci si predvolali nášho veľvyslanca do Kyjeva, neprekvapilo nás to, ako ani to, čo povedali,“ reagoval minister zahraničných vecí a dodal, že Ukrajinci naďalej otvorene a nehanebne zasahujú do aprílových volieb v prospech strany TISZA.

Szijjártó poznamenal, že by od Kyjeva očakával vysvetlenie, prečo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj otvorene a primitívne urážal maďarského premiéra Viktora Orbána.

Opäť namietali (Ukrajinci), že maďarský ľud vyjadrí svoj názor v rámci celoštátnej petície o zámere Bruselu a Kyjeva minúť peniaze maďarského ľudu na prevádzku a zbrojenie Ukrajiny,“ spresnil šéf maďarskej diplomacie.

Ukrajinci budú podľa neho pokračovať vo svojom otvorenom a hrubom zasahovaní do aprílových volieb v prospech strany TISZA. Musia však byť pripravení na to, že maďarská vláda bude brániť suverenitu svojej krajiny a nedovolí im ovplyvniť výsledok volieb.

Orbán 14. januára na Facebooku oznámil, že Maďarsko spúšťa petíciu proti fondom EÚ určeným pre Ukrajinu. V dramaticky ladenom príspevku premiér vyzval Maďarov, aby spojili svoje sily a odmietli požiadavky bruselských byrokratov a vyslali tak odkaz, že „nie sú ochotní zaplatiť cenu vojny“.

Szijjártó si v utorok predvolal veľvyslanca Ukrajiny v Maďarsku a dôrazne vyzval jeho krajinu, aby ukončila zasahovanie do volieb v prospech opozičnej strany TISZA.

Zdroj: Info.sk, TASR
