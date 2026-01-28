Szijjártó: Kyjev predvolal maďarského veľvyslanca, čo nás neprekvapilo
- DNES - 16:21
- Budapešť
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu na Facebooku oznámil, že Ukrajina si predvolala maďarského veľvyslanca v Kyjeve a opäť namietala, že Budapešť spúšťa petíciu proti fondom EÚ na pomoc Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Ukrajinci si predvolali nášho veľvyslanca do Kyjeva, neprekvapilo nás to, ako ani to, čo povedali,“ reagoval minister zahraničných vecí a dodal, že Ukrajinci naďalej otvorene a nehanebne zasahujú do aprílových volieb v prospech strany TISZA.
Szijjártó poznamenal, že by od Kyjeva očakával vysvetlenie, prečo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj otvorene a primitívne urážal maďarského premiéra Viktora Orbána.
„Opäť namietali (Ukrajinci), že maďarský ľud vyjadrí svoj názor v rámci celoštátnej petície o zámere Bruselu a Kyjeva minúť peniaze maďarského ľudu na prevádzku a zbrojenie Ukrajiny,“ spresnil šéf maďarskej diplomacie.
Ukrajinci budú podľa neho pokračovať vo svojom otvorenom a hrubom zasahovaní do aprílových volieb v prospech strany TISZA. Musia však byť pripravení na to, že maďarská vláda bude brániť suverenitu svojej krajiny a nedovolí im ovplyvniť výsledok volieb.
Orbán 14. januára na Facebooku oznámil, že Maďarsko spúšťa petíciu proti fondom EÚ určeným pre Ukrajinu. V dramaticky ladenom príspevku premiér vyzval Maďarov, aby spojili svoje sily a odmietli požiadavky bruselských byrokratov a vyslali tak odkaz, že „nie sú ochotní zaplatiť cenu vojny“.
Szijjártó si v utorok predvolal veľvyslanca Ukrajiny v Maďarsku a dôrazne vyzval jeho krajinu, aby ukončila zasahovanie do volieb v prospech opozičnej strany TISZA.
