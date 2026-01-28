Saková: Dohoda s USA nepredstavuje rozhodnutie o novej jadrovej elektrárni
- DNES - 16:02
- Bratislava
Nedávno podpísaná medzivládna dohoda medzi USA a SR je rámcovým dokumentom na prehĺbenie spolupráce medzi krajinami v rámci civilnej jadrovej energetiky.
Nepredstavuje rozhodnutie o výstavbe novej jadrovej elektrárne, nezakladá výber konkrétnej technológie, ani nevytvára žiadne finančné záväzky pre Slovenskú republiku. Vyhlásila to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v stredu na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti. Dohoda je podľa nej v súlade s právnym rámcom Európskej únie (EÚ).
Zároveň zdôraznila, že potreba vybudovať nový jadrový zdroj (NJZ) na Slovensku vyplýva z viacerých odborných analýz. Doterajšie jadrové bloky budú v budúcnosti dosluhovať a naopak, spotreba elektriny má výrazne rásť. Projekt je v súčasnosti v prípravnej fáze.
„Boli tam splnené viaceré kľúčové predpoklady už za bývalých vlád. Ukončenie posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozhodnutie o umiestnení stavby podľa atómového zákona, zabezpečené boli aj pozemky v spomínanej lokalite. Vláda sa rozhodla, že príprava a realizácia projektu bude zabezpečená spoločnosťou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,“ priblížila ministerka.
V reakcii na výhrady opozície, že vláda nezorganizovala súťaž na dodávateľa NJZ Saková upozornila, že možnosti v tejto oblasti sú obmedzené. Vzhľadom na geopolitické faktory prichádzajú teoreticky do úvahy iba dodávatelia z troch krajín - Južnej Kórei, Francúzska a Spojených štátov. „Jediným možným partnerom, ktorý nám zostane vo svete pre reaktor, ktorý odporučili odborníci, s výkonom 1000 až 1200 MW, je americká spoločnosť Westinghouse,“ zdôraznila ministerka s tým, že k rovnakému rozhodnutiu už v minulosti dospelo Poľsko a Bulharsko.
Priamy výber sa však podľa Sakovej netýka celého projektu, ale iba tzv. jadrového ostrova, teda reaktora a systému, ktorý ho obsluhuje. Ďalšie stavebno-montážne práce sa budú obstarávať, avizovala. Slovensko podľa nej plánuje v celom projekte dodržať európsku legislatívu. „Budeme prechádzať notifikačným procesom, aby aj financovanie celého projektu bolo v súlade s európskymi normami, aby sme neporušili normy a právne nastavenia štátnej pomoci,“ doplnila ministerka.
Poslanec opozičného PS Ivan Štefunko po rokovaní výboru upozornil, že ten sa témou zaoberal vôbec prvýkrát, čo je neskoro. „Podľa nás sa mal zorganizovať tender, mala byť oveľa väčšia snaha. Podľa nás je vo vláde konsenzus v tom, že bude čo najmenej transparentnosti v tejto oblasti a čo najviac rozhodovania na Úrade vlády,“ vyhlásil. Keďže ide o projekt na obdobie 30 až 100 rokov, má byť podľa neho do diskusie oveľa viac zapojená opozícia, parlamentné výbory aj verejnosť.
Argumentácia ministerky ohľadom výberu dodávateľa sa podľa neho za uplynulý polrok viackrát menila. Tvrdila, že ostatné firmy nemajú záujem, potom že nemajú požadovaný výkon. „My sme sa rozprávali so zástupcami (francúzskej) firmy EDF, aj ostatných firiem, ktoré s nimi spolupracujú. Povedali, že majú veľký záujem, kvôli tomu sem chodia na úrovni generálnych riaditeľov a neboli pripustení k reálnej debate. Myslíme si, že vláda nechce urobiť tender, a tým pádom nechce tlačiť na nižšiu cenu,“ domnieva sa Štefunko. Avizoval, že ak by PS bolo vo vláde a projekt ešte nebude uzavretý, zorganizovali by aspoň skrátený tender s dvoma alebo troma potenciálnymi uchádzačmi.
Postup vlády v prípade NJZ kritizovali na hospodárskom výbore aj ďalší opoziční poslanci. Karol Galek (SaS) je presvedčený, že v ďalšom procese by mali byť oslovení všetci relevantní dodávatelia. Napriek vyjadreniam ministerky trvá na tom, že všetky firmy majú podobné technológie, ktoré by sa dali na Slovensku po určitej úprave využiť.
Jozef Hajko (KDH) vyhlásil, že nie je proti jadrovej energii, privítal by však podrobnejšiu analýzu toho, čo Slovensko v energetickej oblasti naozaj potrebuje. Chýba mu tiež presná finančná analýza projektu. Upozornil, že napriek tvrdeniam Sakovej o rámcovej medzivládnej dohode v nej vidí záväzok ku konkrétnemu dodávateľovi aj stanovené konkrétne termíny.
