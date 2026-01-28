  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

Trump: Primátor Minneapolisu porušuje zákon a zahráva sa s ohňom

  • DNES - 15:59
  • Washington
Trump: Primátor Minneapolisu porušuje zákon a zahráva sa s ohňom

Americký prezident Donald Trump v stredu kritizoval vyhlásenie primátora Minneapolisu Jacoba Freya, že mesto „neuplatňuje a nebude uplatňovať“ federálne imigračné zákony. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéf Bieleho domu v príspevku na svojej platforme Truth Social uviedol, že ho prekvapili Freyove vyjadrenia, keďže prednedávnom viedli „veľmi dobrý rozhovor“ po protiimigračných zásahoch a smrteľnom postrelení dvoch osôb v meste federálnymi agentami.

Mohol by mu niekto z jeho vnútorných kruhov prosím vysvetliť, že ide o závažné porušenie zákona a že sa hrá s ohňom,“ zdôraznil Trump. Prezident USA ocenil v pondelok dialóg s Freyom, v rámci ktorého došlo podľa jeho slov k veľkému pokroku.

Agent Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise 7. januára smrteľne zranil Američanku Renée Goodovú, ktorá sa ho údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.

Druhou obeťou sa stal ráno 24. januára Alex Pretti. Federálne úrady tvrdia, že ohrozoval zbraňou agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP). Na zverejnených záberoch vidieť, že v ruke držal mobilný telefón a natáčal si agentov, ktorí krátko predtým zhodili na zem staršiu ženu. Pretti sa jej snažil pomôcť a postaviť ju na nohy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Weber: Pozíciu predsedu Európskej komisie a rady by mala zastávať jedna osoba

Weber: Pozíciu predsedu Európskej komisie a rady by mala zastávať jedna osoba

DNES - 15:47Zahraničné

Rozdelené vedenie EÚ nie je vhodné v čase geopolitickej neistoty, uviedol Manfred Weber.

USA opäť hrozia Venezuele silou

USA opäť hrozia Venezuele silou

DNES - 14:54Zahraničné

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio otvorene pohrozí dočasnej venezuelskej prezidentke Delcy Rodríguezovej použitím sily, ak nesplní očakávania s USA.

Trump: Iránu sa kráti čas, mal by začať rokovať

Trump: Iránu sa kráti čas, mal by začať rokovať

DNES - 14:14Zahraničné

Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu vojenským útokom v prípade, že nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe.

Frederiksenová: Európa musí opäť začať zbrojiť, aby bola menej závislá od USA

Frederiksenová: Európa musí opäť začať zbrojiť, aby bola menej závislá od USA

DNES - 14:11Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu vyhlásila, že Európa musí okamžite posilniť svoju vojenskú obranu, aby bola menej závislá od Spojených štátov.

Vosveteit.sk
WhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúťWhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúť
Svet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnociSvet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnoci
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia expertiTisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulínVedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP