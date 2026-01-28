  • Články
Bratislava

Trump a neliečiteľné ochorenie: Toto prezradila jeho neter

  • DNES - 21:31
  • Washington
Neter amerického prezidenta Donalda Trumpa prehovorila o príznaku ochorenia, ktorý na ňom spozorovala. Naozaj Trump trpí neliečiteľnou diagnózou?

Neter amerického prezidenta Donalda Trumpa Mary Trumpová vyjadrila obavy v súvislosti s jeho zdravotným stavom. Informoval o tom časopis New York Magazine. Trumpová sa má obávať, že jej strýko trpí neliečiteľnou Alzheimerovou chorobou.

Podľa Trumpovej sa americký prezident „neorientuje“, pričom spomenula špecifický výraz na jeho tvári. „Prvýkrát som si to všimla na udalosti, kde ho vyznamenávali. Pozrela som sa naňho, a všimla som si ten pohľad, akoby nevedel, kde je. Ako keď srnu na ceste osvetlia reflektory,“ uviedla Trumpová v rozhovore.

Neter amerického prezidenta pritom zdôraznila, že Alzheimerovou chorobou trpel aj Donaldov otec Fred.

Trump tvrdenia odmieta

Americký prezident v januári odmietol tvrdenia o tom, že trpí Alzheimerovou chorobou. Ako informoval portál Newsweek, odpovedal tak priamo na otázku novinárov. „Nemám to,“ uviedol Trump o ochorení. „Vôbec na to nemyslím,“ dodal.

Trumpovho dobrého zdravotného stavu sa zastáva aj Biely dom. „Prezident Trump je vo skvelej fyzickej a psychickej kondícii,“ uviedol.

Trump predtým v januári informoval, že podstúpil kognitívny test. Na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že šlo už o tretie preskúšanie, ktoré zvládol bezchybne. „Lekári z Bieleho domu práve potvrdili, že mám BEZCHYBNÉ ZDRAVIE,“ písal Trump.

Stretnutie s Robertom Ficom

Foto: Úrad vlády SR

S Trumpom sa v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago stretol slovenský premiér Robert Fico. Ako informoval magazín Politico, Fico mal na neskoršom zasadnutí Európskej rady v Bruseli hovoriť niektorým lídrom EÚ o údajnom zlom „psychologickom stave“ amerického prezidenta.

Fico v stredu (28. 1.) tieto tvrdenia poprel, pričom označil informácie magazínu za klamstvá. „Nikto nič nepočul, nikto nič nevidel, nie sú žiadni svedkovia, nič však nebránilo portálu Politico prísť s klamstvami,“ uviedol Fico v stanovisku.

Politico sa v článku odvolával na piatich rôznych diplomatov, ktorí mali Ficove slová potvrdiť.

Alzheimerova choroba a príznaky

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie, ktoré spôsobuje stratu pamäti a schopnosti myslieť. Ako informuje Alzheimerova spoločnosť, príznaky obvykle zasahujú do každodenného života.

Spoločnosť v tejto súvislosti hovorí o 10 skorých príznakoch Alzheimerovej choroby:

  • strata pamäti, ktorá narúša chod každodenných povinností
  • ťažkosti s plánovaním a riešením problémov
  • ťažkosti s vykonávaním známych úloh
  • nevedomosť o čase alebo mieste
  • zmeny zraku – prejavujú sa ako ťažkosti s udržiavaním rovnováhy a čítaním
  • ťažkosti so slovami pri hovorení alebo písaní
  • ukladanie predmetov na zvláštne miesta, neschopnosť ich neskôr nájsť
  • oslabený úsudok
  • absencia v práci, vyhýbanie sa spoločenským aktivitám
  • zmeny nálady a osobnosti

Je Alzheimerova choroba dedičná?

Podľa Alzheimerovej spoločnosti sa ochorenie môže vyvinúť aj u ľudí bez genetickej predispozície. „Výskum však naznačuje, že ľudia, ktorých rodič alebo súrodenec trpí Alzheimerovou chorobou, sú náchylnejší na jej vznik,“ dodáva platforma.

Na riziko vzniku Alzheimerovej choroby vplývajú aj vonkajšie faktory ako nekvalitný spánok, fajčenie, vysoký krvný tlak alebo cukrovka.

Na ochorenie momentálne neexistuje liek.

Zdroj: Info.sk, DP, nymag.com, newsweek.com, alz.org
