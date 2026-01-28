  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

Weber: Pozíciu predsedu Európskej komisie a rady by mala zastávať jedna osoba

  • DNES - 15:47
  • Brusel
Weber: Pozíciu predsedu Európskej komisie a rady by mala zastávať jedna osoba

Rozdelené vedenie EÚ nie je vhodné v čase geopolitickej neistoty, uviedol Manfred Weber.

Pozíciu predsedu Európskej komisie a predsedu Európskej rady by podľa lídra Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera mala zastávať jedna osoba, aby EÚ mohla na globálnej scéne vystupovať jednotne. Faktické zlúčenie dvoch najvyšších pozícií v EÚ by sa podľa neho mohlo zrealizovať už po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2029. Upozornil na to portál Politico, informuje TASR.

Sme zablokovaní, sme bez slov, sme bez hlasu, nemáme žiadny vplyv na globálnej scéne a to sa musí skončiť,“ povedal líder najväčšej frakcie v EP na podujatí v Bruseli. Weber uviedol, že rozdelené vedenie EÚ nie je vhodné v čase geopolitickej neistoty, keďže americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa obracia medzinárodný poriadok hore nohami.

Pre uskutočnenie takéhoto kroku by podľa neho nebolo potrebné upravovať zmluvy o EÚ, keďže jedna osoba by zastávala obe funkcie vytýčené v zmluvách.

Na otázku, či by sa v budúcnosti uchádzal o obe pozície, Weber neodpovedal. „Budúcnosť týchto otázok je v rukách straníckej štruktúry a v rukách občanov Európy,“ uviedol.

Vo svojom prejave tiež Weber naznačil, že krajiny EÚ by mali prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky namiesto jednomyseľného hlasovania. So zrušením práva veta však nesúhlasí viacero členských štátov vrátane Slovenska.

Weber sa preto domnieva, že krajiny, ktoré sú ochotné posunúť integráciu vpred, „by mali pristúpiť k osobitnej zmluve o suverenite“ v oblasti zahraničnej politiky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Primátor Minneapolisu porušuje zákon a zahráva sa s ohňom

Trump: Primátor Minneapolisu porušuje zákon a zahráva sa s ohňom

DNES - 15:59Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu kritizoval vyhlásenie primátora Minneapolisu Jacoba Freya, že mesto „neuplatňuje a nebude uplatňovať“ federálne imigračné zákony.

USA opäť hrozia Venezuele silou

USA opäť hrozia Venezuele silou

DNES - 14:54Zahraničné

Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio otvorene pohrozí dočasnej venezuelskej prezidentke Delcy Rodríguezovej použitím sily, ak nesplní očakávania s USA.

Trump: Iránu sa kráti čas, mal by začať rokovať

Trump: Iránu sa kráti čas, mal by začať rokovať

DNES - 14:14Zahraničné

Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu vojenským útokom v prípade, že nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe.

Frederiksenová: Európa musí opäť začať zbrojiť, aby bola menej závislá od USA

Frederiksenová: Európa musí opäť začať zbrojiť, aby bola menej závislá od USA

DNES - 14:11Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu vyhlásila, že Európa musí okamžite posilniť svoju vojenskú obranu, aby bola menej závislá od Spojených štátov.

Vosveteit.sk
WhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúťWhatsApp práve dostal funkciu, ktorá zabráni hackerom, aby sa ti cez aplikáciu dostali do telefónu. Treba ju zapnúť
Svet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnociSvet je bližšie ku kolapsu než kedykoľvek predtým, varujú vedci. Hodiny súdneho dňa sa opäť posunuli bližšie k polnoci
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia expertiTisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulínVedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP