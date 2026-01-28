  • Články
V byte našli troch mŕtvych ľudí

  • DNES - 14:55
  • Vranov nad Topľou
V byte našli troch mŕtvych ľudí

Na mieste aktuálne zasahujú záchranné a bezpečnostné zložky.

Záchranné a bezpečnostné zložky aktuálne zasahujú v okrese Vranov nad Topľou na východe Slovenska. Ako na sociálnej sieti informovala prešovská krajská polícia, v jednom z bytov tam našli tri osoby bez známok života.

"Jedna osoba bola obmedzená na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov," priblížila polícia. "Bližšie informácie bude možné poskytnúť, ak to procesná situácia dovolí," dodala.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZPO
