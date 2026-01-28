  • Články
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

Pavol Gašpar tvrdí, že pri nehode v Nitre prekročil rýchlosť o štyri km/h

  • DNES - 14:31
  • Bratislava/Nitra
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar mal pri svojej nehode v Nitre prekročiť rýchlosť o štyri kilometre za hodinu (km/h).

Gašpar predpokladá, že za prekročenie rýchlosti dostane blokovú pokutu 50 eur. Médiám to uviedol po rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS.

Príjazdovú rýchlosť do miesta nehody som mal 54 km/h v päťdesiatke, čiže som prekročil rýchlosť o štyri kilometre za hodinu. Bloková pokuta by bola v tomto prípade 50 eur. Čiže som pripravený zniesť, samozrejme, za prekročenie o štyri km/h aj príslušný trest,“ povedal Gašpar.

Tvrdí, že technickou príčinou dopravnej nehody bolo zavinenie účastníka nehody, ktorý šoféroval Volkswagen Passat. Médiá podľa Gašparových slov vedia, aké auto mal on, a tým pádom vedia určiť, kto bol vinníkom nehody. „Bola to bežná dopravná nehoda, ktorých sa denne na Slovensku dejú stovky alebo desiatky. Nebolo spôsobené žiadne zranenie,“ podotkol šéf SIS.

Polícia ukončila objasňovanie nehody

Polícia ukončila objasňovanie vlaňajšej dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS. Správu o výsledku objasňovania priestupku predložili príslušnému správnemu orgánu. „Až ten môže v následnom konaní rozhodnúť o vine alebo nevine podozrivého zo spáchania priestupku a v prípade potreby mu v predmetnom konaní uložiť sankciu,“ skonštatoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. Gašpar dodal, že ak bude z tejto nehody označený ako vinník, tak prijme za to zodpovednosť.

Dopravná nehoda sa stala 30. augusta v Nitre na Dobšinského ulici. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.

Zdroj: Info.sk, TASR
