Frederiksenová: Európa musí opäť začať zbrojiť, aby bola menej závislá od USA

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu vyhlásila, že Európa musí okamžite posilniť svoju vojenskú obranu, aby bola menej závislá od Spojených štátov.

Frederiksenová tak reagovala na predchádzajúce vyjadrenia šéfa NATO Marka Rutteho, ktorý začiatkom týždňa odkázal zákonodarcom EÚ, aby „ďalej snívali“, ak si myslia, že Európa sa dokáže brániť bez USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Americký prezident Donald Trump v uplynulom období zaskočil svojich spojencov v Európe opakovanými tvrdeniami, že USA potrebujú získať celé Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti v regióne Arktídy.

Táto situácia posilnila výzvy, aby starý kontinent ukončil svoju desaťročia trvajúcu závislosť od dominantnej vojenskej superveľmoci, konštatuje AFP.

Generálny tajomník NATO však v pondelok v príhovore pred poslancami Európskeho parlamentu vyhlásil, že Európa sa bez Spojených štátov neubráni. Rutte tvrdí, že bez USA v Aliancii by sa európske výdavky na obranu museli masívne zvýšiť až na desať percent HDP. Zároveň by bolo potrebné zaobstarať si vlastné jadrové kapacity a vynakladať ďalšie „miliardy a miliardy eur“.

Európa podľa šéfa NATO potrebuje USA, ktoré zase potrebujú Alianciu. Rutte sa domnieva, že napriek meniacim sa prioritám Washingtonu bude v Európe vždy veľmi silná konvenčná prítomnosť USA. Rutte tiež upozornil, že ak sa Európa pokúsi vybudovať svoje vlastné sily, ktoré by nahradili USA v NATO, hrala by tým do kariet ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

V reakcii na tieto slová Frederiksenová pripustila, že pre Európu by bolo v súčasnosti „nesmierne ťažké“, aby sa bránila sama. „Keď sa pozriete na spravodajské služby, jadrové zbrane a podobne, sme závislí od USA,“ povedala.

Myslím si však, že sme schopní urobiť viac, ako sa momentálne verejne hovorí,“ dodala. V prípade cieľa zvýšiť výdavky na NATO do roku 2035, povedala, že je na to príliš neskoro.

Najdôležitejšie je teraz znova sa vyzbrojiť,“ zdôraznila s tým, že Európa urobila „veľkú chybu“, keď v minulosti znížila svoje vojenské výdavky.

Frederiksenová sa spolu s premiérom Grónska Jensom-Frederikom Nielsenom v stredu stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Zdroj: Info.sk, TASR
