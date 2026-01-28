  • Články
Slovensko zaplavili podvodné maily: Takto polícia nekomunikuje!

  • DNES - 20:11
  • Bratislava
Polícia upozorňuje na nový typ podvodu, v rámci ktorého sa podvodníci vydávajú za štátny orgán.

Polícia SR varuje pred novým druhom podvodu, ktorý sa šíri prostredníctvom mailov. Informovala o tom v utorok (27. 1.) na sociálnej sieti.

Obsahom mailu je falošná „predvolanka od polície“, ktorej kópiu polícia zverejnila na sociálnej sieti. V tejto súvislosti upozornila, že polícia nedoručuje predvolania cez mail.

„Vieme, že väčšina z vás už vie, že ide o podvod, pretože Policajný zbor predvolania cez email neposiela, avšak chceme, aby ste o tom povedali aj vašim príbuzným staršieho veku, ktorí sú internetovo zraniteľní.“

Polícia tiež upozorňuje na viacero znakov, ktoré príjemcovi mailu naznačujú, že ide o podvod.

2 znaky mailového podvodu

  • samotná mailová komunikácia - polícia predvoláva ľudí formou poštovej alebo telefonickej komunikácie
  • zlá gramatika v mailovej komunikácii

Čo robiť, ak takýto mail dostanete?

Podľa polície na mail s takýmto obsahom netreba reagovať. „Chceme uviesť, že ak vám takýto email príde, treba ho ignorovať a nahlásiť ako spam,“ dodala polícia.

Podvodníci vystupujú aj v mene banky

Polícia počas januára zaznamenala ďalší mailový podvod, v rámci ktorého podvodníci v mene banky posielajú Slovákom falošné QR kódy. Tie mali dostať aj príjemcovia, ktorí nie sú klientmi banky.

„Ide o podvod s cieľom dostať vás na falošnú stránku. Ak sa k nej prekliknete a zadáte vaše údaje z karty, môžete prísť o peniaze,“ varovala polícia.

Foto: facebook.com/policiaslovakia

Všímať si treba dva znaky podvodu:

  • podozrivá mailová adresa, ktorá s bankou nemá nič spoločné,
  • samotná mailová komunikácia – banka podobné problémy rieši prostredníctvom telefonátu alebo osobne

Polícia odporúča v prípade neistoty informovať sa priamo na infolinke banky.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/policiaslovakia
