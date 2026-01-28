Slovensko zaplavili podvodné maily: Takto polícia nekomunikuje!
Polícia upozorňuje na nový typ podvodu, v rámci ktorého sa podvodníci vydávajú za štátny orgán.
Polícia SR varuje pred novým druhom podvodu, ktorý sa šíri prostredníctvom mailov. Informovala o tom v utorok (27. 1.) na sociálnej sieti.
Obsahom mailu je falošná „predvolanka od polície“, ktorej kópiu polícia zverejnila na sociálnej sieti. V tejto súvislosti upozornila, že polícia nedoručuje predvolania cez mail.
„Vieme, že väčšina z vás už vie, že ide o podvod, pretože Policajný zbor predvolania cez email neposiela, avšak chceme, aby ste o tom povedali aj vašim príbuzným staršieho veku, ktorí sú internetovo zraniteľní.“
Polícia tiež upozorňuje na viacero znakov, ktoré príjemcovi mailu naznačujú, že ide o podvod.
2 znaky mailového podvodu
- samotná mailová komunikácia - polícia predvoláva ľudí formou poštovej alebo telefonickej komunikácie
- zlá gramatika v mailovej komunikácii
Čo robiť, ak takýto mail dostanete?
Podľa polície na mail s takýmto obsahom netreba reagovať. „Chceme uviesť, že ak vám takýto email príde, treba ho ignorovať a nahlásiť ako spam,“ dodala polícia.
Podvodníci vystupujú aj v mene banky
Polícia počas januára zaznamenala ďalší mailový podvod, v rámci ktorého podvodníci v mene banky posielajú Slovákom falošné QR kódy. Tie mali dostať aj príjemcovia, ktorí nie sú klientmi banky.
„Ide o podvod s cieľom dostať vás na falošnú stránku. Ak sa k nej prekliknete a zadáte vaše údaje z karty, môžete prísť o peniaze,“ varovala polícia.
Foto: facebook.com/policiaslovakia
Všímať si treba dva znaky podvodu:
- podozrivá mailová adresa, ktorá s bankou nemá nič spoločné,
- samotná mailová komunikácia – banka podobné problémy rieši prostredníctvom telefonátu alebo osobne
Polícia odporúča v prípade neistoty informovať sa priamo na infolinke banky.
Prezident začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi
Prezident SR Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.
SHMÚ: S poľadovicou treba v niektorých okresoch počítať až do štvrtkového obeda
S poľadovicou treba v niektorých okresoch Slovenska počítať až do štvrtkového (29. 1.) obeda.
PS a SaS kritizujú zahraničnú politiku vlády, hovoria i o nedostatku informácií
Opozičné hnutie PS a strana SaS kritizujú zahraničnú politiku súčasnej vlády.
Gašpar reagoval na špióna v Česku: Naši ústavní činitelia boli obozretní
Slovenská informačná služba sa zaoberá všetkými bezpečnostnými hrozbami a rizikami vrátane činnosti cudzích spravodajských služieb.