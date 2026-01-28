  • Články
Streda, 28.1.2026
Bratislava

STVR oficiálne predstavila logá, začína budovať novú vizuálnu identitu

  • DNES - 13:45
  • Bratislava
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v stredu oficiálne predstavila nové logo inštitúcie i logá organizačných zložiek Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, televíznych a rozhlasových programových služieb.

Ukázala tiež prvotnú implementačnú skicu ďalšieho vývoja pre finálne rozpracovanie loga do funkčnej vizuálnej identity.

Ide o úvodnú fázu procesu, ktorý smeruje k funkčnému vytvoreniu korporátnej identity televízneho, rozhlasového vysielania a online služieb. Budujeme celý mediálny dom, nebavíme sa len o logu, ale o celom rebrandingu,“ povedala generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková. „Meníme celý kolos, nastavujeme obsah, programové služby, verejnoprávnosť, spravodajstvo online, spravodajský portál, budujeme streamovacie platformy,“ poznamenala.

Logo vzniklo ako interný návrh

Logo vzniklo na pôde STVR ako interný návrh. Autorom ideového návrhu a konceptu logotypu je Flašíková. „Signál je základným prvkom, ktorý funguje naprieč všetkým našimi kanálmi. Šírenie signálu televízneho, vysielanie rádiového signálu, digitálny signál, satelit, terestriál, online, to všetko je o distribúcii obsahu smerom k verejnosti, divákovi alebo poslucháčovi,“ priblížila šéfka verejnoprávneho telerozhlasu „základný príbeh“, ktorý sa prejavuje aj v novom logu.

Logá sú podľa Flašíkovej navrhnuté tak, aby sa dali ďalej rozvíjať do pohybovej a funkčnej identity v rámci dynamického systému, ktorý bude ďalej rozvíjaný programovými službami, obsahom a technologickým vývojom STVR. „Silným grafickým prvkom je doplnkový písmový font, z ktorého vychádzajú aj logá jednotlivých programových služieb rozhlasu a televízie, ako aj textová grafika. Je to náš jedinečný font, ktorý bol dávno vytvorený pre bývalú RTVS, minimálne sa s ním pracovalo, a my sme sa ho rozhodli plne využiť,“ vysvetlila Flašíková. Logo a koncept si podľa nej nevyžiadali žiadne externé finančné náklady.

Prvé zmeny by mali diváci vidieť vo vysielaní koncom februára. Ako uviedla riaditeľka Sekcie marketingu a komunikácie STVR Jana Prágerová, komplexný proces vytvorenia konceptu a implementácie novej vizuálnej identity pre všetky kanály bude trvať približne 18 mesiacov. Je rozdelený na štyri fázy a bude zahŕňať vytvorenie dizajn manuálu pre STVR a všetky programové televízne a rozhlasové služby, rozpracovanie kreatívneho konceptu vizuálnej identity pre všetky televízne programové služby, ako aj vytvorenie novej zvukovej identity pre všetky rozhlasové programové služby a ich implementáciu.

Do konca augusta má STVR podľa Prágerovej realizovať aj rebranding súvisiaci s tlačovinami, polepmi, výmenou log v oficiálnych dokumentoch a materiáloch či reklamných nosičoch.

Telerozhhlas predstavil aj tzv. animatik, ktorý je prvotnou implementačnou skicou ukazujúcou smer a princíp fungovania log STVR a programových služieb rozhlasu a televízie.

Zdroj: Info.sk, TASR
