Starostu Budapešti obvinili za usporiadanie zakázaného pochodu Pride
- DNES - 12:50
- Budapešť
Prokuratúra 5. a 13. obvodu v Budapešti vzniesla obvinenie a navrhla uložiť pokutu starostovi Budapešti Gergelyovi Karácsonyovi, ktorý vlani zorganizoval a viedol verejné zhromaždenie Budapest Pride napriek policajnému zákazu. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa obžaloby Karácsony na sociálnej sieti 16. júna 2025 oznámil, že vedenie hlavného mesta organizuje 28. júna 2025 v Budapešti podujatie s názvom Budapest Pride, na ktoré obžalovaný pozval aj svojich priaznivcov na sieti, píše prokuratúra.
Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní prijatej tento rok. Podľa nej by organizátori a účastníci podujatí, ktorí by propagovali alebo vystavovali mladých ľudí neheterosexuálnemu životnému štýlu, mohli dostať pokutu 200.000 forintov (500 eur).
Primátor Karácsony vtedy v reakcii na zákaz vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že tak žiadny účastník nemôže čeliť prísnym postihom. Argumentoval, že mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a majú tak výnimku z uvedeného zákona.
Prokuratúra v obžalobe predloženej Ústrednému peštianskemu okresnému súdu obvinila starostu a navrhla, aby súd uložil obžalovanému peňažný trest bez súdneho konania.
Vlaňajší 30. ročník pochodu Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, ktorý sa vlani v júni konal napriek úradnému zákazu, prilákal rekordný počet účastníkov.
Slovensko sa zatiaľ nepripojí k Trumpovej Rade mieru
Vláda SR sa rozhodla nateraz k novovytvorenej Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa nepripojiť.
Kallasová: Európa musí zohrávať väčšiu úlohu v NATO
Európa sa potrebuje prispôsobiť novým skutočnostiam, varuje vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Fico odmieta tvrdenia Politica: O mojej návšteve v USA som v Bruseli nehovoril
Robert Fico poprel informácie o tom, že by mal na summite v Bruseli komentovať zdravotný stav Donalda Trumpa.
Na Alexa Prettiho v Minneapolise strieľali až dvaja agenti pohraničnej stráže
Podľa amerických orgánov strieľali na Alexa Prettiho v Minneapolise až dvaja agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže.