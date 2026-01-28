  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

Starostu Budapešti obvinili za usporiadanie zakázaného pochodu Pride

  • DNES - 12:50
  • Budapešť
Starostu Budapešti obvinili za usporiadanie zakázaného pochodu Pride

Prokuratúra 5. a 13. obvodu v Budapešti vzniesla obvinenie a navrhla uložiť pokutu starostovi Budapešti Gergelyovi Karácsonyovi, ktorý vlani zorganizoval a viedol verejné zhromaždenie Budapest Pride napriek policajnému zákazu. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa obžaloby Karácsony na sociálnej sieti 16. júna 2025 oznámil, že vedenie hlavného mesta organizuje 28. júna 2025 v Budapešti podujatie s názvom Budapest Pride, na ktoré obžalovaný pozval aj svojich priaznivcov na sieti, píše prokuratúra.

Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní prijatej tento rok. Podľa nej by organizátori a účastníci podujatí, ktorí by propagovali alebo vystavovali mladých ľudí neheterosexuálnemu životnému štýlu, mohli dostať pokutu 200.000 forintov (500 eur).

Primátor Karácsony vtedy v reakcii na zákaz vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že tak žiadny účastník nemôže čeliť prísnym postihom. Argumentoval, že mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a majú tak výnimku z uvedeného zákona.

Prokuratúra v obžalobe predloženej Ústrednému peštianskemu okresnému súdu obvinila starostu a navrhla, aby súd uložil obžalovanému peňažný trest bez súdneho konania.

Vlaňajší 30. ročník pochodu Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, ktorý sa vlani v júni konal napriek úradnému zákazu, prilákal rekordný počet účastníkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovensko sa zatiaľ nepripojí k Trumpovej Rade mieru

Slovensko sa zatiaľ nepripojí k Trumpovej Rade mieru

DNES - 11:33Zahraničné

Vláda SR sa rozhodla nateraz k novovytvorenej Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa nepripojiť.

Kallasová: Európa musí zohrávať väčšiu úlohu v NATO

Kallasová: Európa musí zohrávať väčšiu úlohu v NATO

DNES - 11:30Zahraničné

Európa sa potrebuje prispôsobiť novým skutočnostiam, varuje vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Fico odmieta tvrdenia Politica: O mojej návšteve v USA som v Bruseli nehovoril

Fico odmieta tvrdenia Politica: O mojej návšteve v USA som v Bruseli nehovoril

DNES - 10:33Zahraničné

Robert Fico poprel informácie o tom, že by mal na summite v Bruseli komentovať zdravotný stav Donalda Trumpa.

Na Alexa Prettiho v Minneapolise strieľali až dvaja agenti pohraničnej stráže

Na Alexa Prettiho v Minneapolise strieľali až dvaja agenti pohraničnej stráže

DNES - 10:30Zahraničné

Podľa amerických orgánov strieľali na Alexa Prettiho v Minneapolise až dvaja agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže.

Vosveteit.sk
Tisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia expertiTisícky slovenských počítačov zasiahla hackerská kampaň. Útočníci sa do nich pokúsili dostať spyware Agent Tesla, hlásia experti
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulínVedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP