Študent mal napadnúť učiteľku, prípad rieši polícia
Podľa polície došlo k fyzickému konfliktu medzi dvoma osobami.
Polícia sa zaoberá incidentom, ku ktorému došlo v pondelok (26. 1.) počas vyučovania na jednej zo stredných škôl (SŠ) v Trnave. Malo dôjsť k fyzickému konfliktu medzi dvoma osobami.
Pre TASR to potvrdila hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová s tým, že prípad je v súčasnosti riešený v súvislosti s trestným činom výtržníctva. Podľa TV Markíza, ktorá na prípad upozornila, mal jeden zo študentov fyzicky napadnúť učiteľku.
„Pri incidente nedošlo k zraneniu žiadnej osoby. Vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla polícia. Dodala, že správanie študenta je riešené aj zo strany samotnej školy.
Podľa informácií TV Markíza mal študent na hodine slovenčiny pristúpiť k učiteľke, ťahať ju a kopnúť do kolena. Predtým mal podľa informácií televízie užiť látku HHC.
