Pocit, že vás všetci neznášajú: Zistite, či nejde o skrytý príznak poruchy
- DNES - 18:53
- Bratislava
Naozaj je okolie voči vám nepriateľské, alebo ide o skrytú diagnózu? Psychiatri vysvetľujú aj ďalšie príznaky ADHD.
Intenzívna obava z odmietnutia alebo kritiky je v psychiatrických kruhoch známa aj ako RSD (z angl. „rejection sensitive dysphoria“ - dysfória citlivosti na odmietnutie). Ako približuje výskumné zariadenie Cleveland Clinic, k tejto poruche dochádza v dôsledku zmeny v štruktúre mozgu.
Pri RSD mozog nedokáže regulovať pocity súvisiace s odmietnutím. Stretávame sa preto s intenzívnou emocionálnou a fyzickou reakciou.
RSD ako príznak poruchy
Intenzívne reakcie na odmietnutie podľa psychiatra Shyamala Mashuru vznikajú aj v sprievode širšieho spektra príznakov. Súhrnne ich označujeme ako poruchu pozornosti s hyperaktivitou, alebo ADHD. Mashura v rozhovore pre platformu ADHD UK tvrdí, že s RSD sa stretol v „takmer všetkých prípadoch ADHD“.
Prejavy RSD pre portál Huffington Post bližšie ozrejmil moderátor podcastu ADHD Chatter Alex Partridge:
„RSD je príznak emocionálnej dysregulácie, s ktorým sa často stretávame pri ADHD. Výskum pri ňom značne absentuje.“
Partridge ďalej tvrdí, že príznaky RSD sa líšia od bežnej reakcie na kritiku. „Neurotypický človek je schopný rozlíšiť odmietnutie, porozumieť mu, cítiť sa zle a následne pomerne rýchlo pokračovať v bežných činnostiach. Pri RSD však dochádza k fyzickej bolesti, pohlteniu mysle a nadmernej reakcii,“ vysvetlil.
Jedným z častých príznakov RSD je aj pocit hanby.
Ďalšie príznaky ADHD
Foto: Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com
Ako približuje Mayo Clinic, ADHD sa prejavuje dlhodobými aj okamžitými príznakmi. K tým najčastejším patria problémy so sústredením a impulzívne správanie.
Príznaky sa obvykle prvýkrát dostavia v detstve, no pri neliečení pokračujú do dospelosti. „Príznaky ADHD u dospelých nemusia byť také viditeľné ako u detí. U dospelých sa môže zmierniť hyperaktivita, ale pretrvávajú problémy s impulzívnosťou, nepokojom a nesústredením,“ vysvetlila klinika.
K príznakom ADHD u dospelých patria aj tieto:
- impulzívnosť
- neorganizovanosť a problém určiť si priority
- ťažkosti pri dodržiavaní rozvrhov
- ťažkosti so sústredením sa na úlohu
- problém sústrediť sa na niekoľko úloh naraz
- ťažkosti s plánovaním
- nadmerná aktivita alebo nepokoj
- slabá tolerancia na frustráciu
- časté zmeny nálady
- problém dokončiť úlohy
- temperamentná povaha
- ťažkosti so zvládaním stresu
Kedy vyhľadať pomoc odborníka?
Ak ste sa spoznali v niektorom z príznakov ADHD a máte pocit, že ovplyvňuje vaše každodenné fungovanie, Mayo Clinic odporúča obrátiť sa na všeobecného lekára alebo priamo špecialistu.
„ADHD vedia diagnostikovať a liečiť zdravotníci s rôznym druhom zamerania. Vyhľadajte takého, ktorý má skúsenosti s liečbou dospelých,“ radí klinika.
Bruce Springsteen kritizuje Trumpa v novej skladbe Streets of Minneapolis
Springsteen napísal skladbu na protest proti zásahom imigračných úradov v najväčšom meste štátu Minnesota.
Peter Hledík, režisér, scenárista a zakladateľ Art Filmu, má 80 rokov
Jeho film Tretí šarkan z roku 1985 sa považuje za prvú slovenskú sci-fi snímku určenú pre kiná. Na svojom konte má okrem siedmich hraných aj desiatky dokumentárnych filmov.
Sociálna sieť na muške podvodníkov: Na takéto varovanie nereagujte!
Podvodníci najnovšie úradujú v komentároch na známej sociálnej sieti. Odborníci radia, ako nenaletieť.
Sociálna sieť chystá zmenu: Toto budú kontrolovať roboty
Sociálna sieť TikTok zavádza kontrolu pomocou umelej inteligencie. Ktorých používateľov sa dotkne a ako bude fungovať?