Bratislava

Podmienky prijatia do Policajného zboru sa menia

Ministerstvo vnútra zmierňuje niektoré podmienky prijatia do Policajného zboru.

Ministerstvo vnútra (MV) SR umožnilo u vybraných druhov policajných činností prijať aj uchádzača s akceptovateľnou poruchou zraku. Urobilo tak pre moderné poznatky a skúsenosti z lekárskej praxe. Aj týmto krokom sa podarilo do služobného pomeru prijať väčšie množstvo nových policajtov, ktorí aktívne nosia okuliare. K čiastočnému uvoľneniu kritérií sa pristúpi aj v prípade uchádzačov trpiacich alergiou. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.

Cieľom týchto zmien je zabezpečiť, aby polícia dokázala osloviť a získať kvalifikovaných, motivovaných a odborne spôsobilých uchádzačov, ktorí sú schopní plnohodnotne vykonávať službu aj napriek určitým zdravotným obmedzeniam,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zosúladenie nárokov s policajnou praxou je súčasťou snahy stabilizovať Policajný zbor, ktorému stále chýba vyše 3000 policajtov.

Do priameho výkonu služby budú môcť byť po novom prijaté aj osoby po absolvovaní imunoterapie bez prejavov ochorenia, ktoré sú bez potreby liečby a bez obmedzení pobytu v exteriéri, prípadne budú mať negatívne kožné testy na alergény.

Rezort vnútra zároveň zvažuje, že aktívni alergici, ktorí musia napríklad počas peľových sezón minimalizovať pohyb v exteriéri, by mohli byť tiež prijímaní do Policajného zboru, a to do vybraných funkcií. Ide o oblasti, ktoré nie sú natoľko náročné na fyzickú pripravenosť a stopercentný zdravotný stav, ale naopak si primárne vyžadujú odborné vedomosti zo špecifických oblastí, ako sú financie, dane či medzinárodné právo. Uvedené zdravotné obmedzenie tak nepredstavuje prekážku pri práci napríklad kriminalistických expertov či vyšetrovateľov.

Ministerstvo vnútra už minulý rok pristúpilo k zmene podmienok fyzických previerok uchádzačov, ktoré lepšie zohľadňujú profesijné požiadavky bezpečnostných zložiek. Na základe dlhodobého skúmania vývoja, potrieb a reálnych podmienok výkonu služby v Policajnom zbore sa najnovšie prehodnotili aj prijímacie kritériá v oblasti lekárskej posudkovej činnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
