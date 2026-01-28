  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

O čom rokoval Trump s Ficom? Takáč a Šutaj Eštok nepoznajú detaily

  • DNES - 11:09
  • Bratislava
O čom rokoval Trump s Ficom? Takáč a Šutaj Eštok nepoznajú detaily

Šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nepoznajú detaily stretnutia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Uviedli to pred rokovaním vlády v reakcii na tvrdenia magazínu Politico.

Nemá zmysel vyjadrovať sa k tomu. Neriešil som to s premiérom. Nezdôveroval sa mi,“ poznamenal Šutaj Eštok. Trump podľa neho v prvom rade chráni záujmy USA a nemožno od neho očakávať, že bude chrániť záujmy Európskej únie či Slovenska. „Určite mnohé z krokov Trumpa nie sú v súlade so záujmami SR. On chce, aby boli silné USA. Ja si želám, aby bola silná EÚ a z toho silné aj Slovensko,“ skonštatoval.

Detaily o stretnutí Fica s Trumpom nemá ani minister Takáč. Magazín Politico podľa neho robí politiku a článok vníma ako vyvolávanie emócií a burcovanie spoločnosti. Myslí si, že Trumpove kroky nie sú v medzinárodnej politike štandardné, pri Venezuele porušil medzinárodné právo.

Premiér SR Robert Fico v stredu odmietol tvrdenia magazínu Politico, že na okraj minulotýždňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli niektorým lídrom štátov EÚ hovoril o svojich obavách o „psychologický stav“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým sa predtým stretol v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Politico sa pri svojich tvrdeniach odvolalo na piatich nemenovaných európskych diplomatov. Fico však označil informácie magazínu za klamstvá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Huliak: V ďalších sporoch týkajúcich sa NFŠ máme veľkú šancu vyhrať

Huliak: V ďalších sporoch týkajúcich sa NFŠ máme veľkú šancu vyhrať

DNES - 11:08Domáce

Právne analýzy, ktoré si dalo vypracovať Ministerstvo cestovného ruchu a športu, dávajú veľkú šancu štátu uspieť v ostávajúcich troch sporoch, ktoré sa týkajú výstavby Národného futbalového štadióna.

K zmenám v parlamente sa vyjadril aj Béla Bugár

K zmenám v parlamente sa vyjadril aj Béla Bugár

DNES - 9:14Domáce

Čo si myslí o navrhovanom skrátení rozpravy bývalý predseda parlamentu?

Odborári: reforma ZZS znovu vytvára napätie

Odborári: reforma ZZS znovu vytvára napätie

DNES - 9:11Domáce

Neznalosť systému môže podľa odborárov viesť k strate dôvery zo strany záchranárov.

Po výbuchu nasledoval požiar: V obci zasahovali hasiči

Po výbuchu nasledoval požiar: V obci zasahovali hasiči

DNES - 8:10Domáce

Útočníci z miesta činu ušli.

Vosveteit.sk
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulínVedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP