  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

Huliak: V ďalších sporoch týkajúcich sa NFŠ máme veľkú šancu vyhrať

  • DNES - 11:08
  • Bratislava
Huliak: V ďalších sporoch týkajúcich sa NFŠ máme veľkú šancu vyhrať

Právne analýzy, ktoré si dalo vypracovať Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ), dávajú veľkú šancu štátu uspieť v ostávajúcich troch sporoch, ktoré sa týkajú výstavby Národného futbalového štadióna (NFŠ). Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol šéf rezortu Rudolf Huliak (nezávislý).

Zdôraznil, že sporom sa venujú právnici, ktorých angažovalo MCRŠ. „Robia na tom už naši právnici a v zostávajúcich troch sporoch máme veľkú šancu uspieť, máme urobenú aj právnu analýzu,“ uviedol. Rovnako potvrdil, že v prípade zatiaľ neprávoplatného rozsudku, týkajúceho sa štátnej dotácie na výstavbu štadióna, sa štát v zastúpení MCRŠ odvolá.

Mestský súd Bratislava III, v spore týkajúcom sa poskytnutia vyše 27-miliónovej dotácie na výstavbu NFŠ, zamietol žalobu MCRŠ, ktorou sa domáhal vrátenia vyše 27-miliónovej štátnej dotácie na výstavbu štadióna. Rezort argumentoval bezdôvodným obohatením z dôvodu neplatnosti zmluvy, uzatvorenej ešte v roku 2013. Súd argumenty žalobcu neprijal. Protistrana vníma rozhodnutie súdu ako potvrdenie toho, že zmluva bola platná. V kauze okolo výstavby NFŠ sa vedú štyri samostatné konania, okrem vyplatenia dotácie riešia i určenie kúpnej ceny, náhradu škody pre spoločnosť NFŠ a napokon aj zmluvnú pokutu pre NFŠ.

NFŠ na mieste pôvodného štadióna na bratislavskom Tehelnom poli začali stavať v roku 2016. Projekt realizovala spoločnosť NFŠ, s ktorou štát v zastúpení ministerstva školstva podpísal ešte v roku 2013 bez súťažného konania memorandum definujúce podmienky výstavby. Štát sa zaviazal odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť dotáciu vyše 27 miliónov eur. V lete 2020 vláda oznámila, že na základe právnych analýz štadión neodkúpi a požadovala vrátenie dotácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
O čom rokoval Trump s Ficom? Takáč a Šutaj Eštok nepoznajú detaily

O čom rokoval Trump s Ficom? Takáč a Šutaj Eštok nepoznajú detaily

DNES - 11:09Domáce

Šéf agrorezortu Richard Takáč a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nepoznajú detaily stretnutia premiéra Roberta Fica s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

K zmenám v parlamente sa vyjadril aj Béla Bugár

K zmenám v parlamente sa vyjadril aj Béla Bugár

DNES - 9:14Domáce

Čo si myslí o navrhovanom skrátení rozpravy bývalý predseda parlamentu?

Odborári: reforma ZZS znovu vytvára napätie

Odborári: reforma ZZS znovu vytvára napätie

DNES - 9:11Domáce

Neznalosť systému môže podľa odborárov viesť k strate dôvery zo strany záchranárov.

Po výbuchu nasledoval požiar: V obci zasahovali hasiči

Po výbuchu nasledoval požiar: V obci zasahovali hasiči

DNES - 8:10Domáce

Útočníci z miesta činu ušli.

Vosveteit.sk
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulínVedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP