K zmenám v parlamente sa vyjadril aj Béla Bugár
Čo si myslí o navrhovanom skrátení rozpravy bývalý predseda parlamentu?
Návrh, ktorý stanovuje maximálnu dĺžku rozpravy pre všetky poslanecké kluby na 37,5 hodiny, považuje bývalý podpredseda Národnej rady (NR) SR Béla Bugár za prestrelený. Uviedol to pre TASR. Už teraz podľa neho rokovací poriadok umožňuje skrátiť rozpravu na 12 hodín, prípadne ju ukončiť. Myslí si tiež, že pri vykázaní poslanca sa zbytočne sprísňujú veci, ktoré sa ani doteraz efektívne nevyužívali.
„Ten čas by som už takýmto spôsobom neobmedzoval. Rozumiem tomu, že vládna koalícia hovorí, že opozícia naťahuje čas, ale kedy ho naťahuje? Je to určitým spôsobom možnosť opozície,“ povedal Bugár pre TASR v reakcii na koaličný návrh zmien v rokovacom poriadku. Naťahovanie rozpravy zo strany opozície považuje za legitímny nástroj. Rozumie, že je zbytočné naťahovať čas, ak poslanec viackrát vystupuje s rovnakým prejavom napríklad hodinu, ak nejde o závažnú vec, ako je Ústava SR, rozpočet či Trestný zákon. „Ale myslím si, že teraz je to prestrelené,“ skonštatoval. Pochopil by, ak by sa zúžila rozprava pri návrhu zákona, ktorý neprišiel v skrátenom legislatívnom konaní a prebehlo pri ňom medzirezortné pripomienkovanie.
„Ak opozícia naťahuje čas v nepodstatnej veci len preto, aby sa vládna koalícia nedostala k dôležitejším bodom, samozrejme, koalícia môže skrátiť rozpravu na 12 hodín. Takáto možnosť tam je, alebo prípadne na návrh predsedu parlamentu môže zastaviť rozpravu. Takže myslím si, že teraz je to také zbytočné,“ uviedol bývalý podpredseda parlamentu.
V decembri minulého roka pri návrhu transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov urobila podľa Bugára koalícia chybu. „Návrh predložila takým spôsobom, že normálna rozprava by ani nemohla prebehnúť, to znamená, že áno, opozícia naťahovala čas,“ povedal s tým, že podávať tzv. prílepok na poslednú chvíľu nie je normálny legislatívny proces. Ak sa schváli časové obmedzenie pre kluby na každý bod programu, bude to podľa Bugára ťažká úloha pre predsedov klubov, aby prerozdelili čas na vystúpenia pre členov svojho klubu.
Etický kódex poslanca by sa mal podľa neho vzťahovať len na správanie v rokovacej sále. To, že sa vulgárne správa poslanec aj v diskusiách na verejnosti, je jeho vizitka. „Iné prejavy mimo parlamentu by som neriešil,“ skonštatoval pre TASR Bugár.
Koalícia predložila k novele zákona o rokovacom poriadku NR SR pozmeňujúci návrh. Okrem stanovenia maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu rieši aj správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie. Po novom by malo byť zakázané transparenty či plagáty v sále vyhotovovať a používať, nielen do nej vnášať. Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca. Ten okrem iného nariaďuje poslancovi zdržať sa „mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“.
