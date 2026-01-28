Po výbuchu nasledoval požiar: V obci zasahovali hasiči
Útočníci z miesta činu ušli.
V obci Čachtice pri Novom Meste nad Váhom zasahovali v stredu nadránom hasiči a policajti. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého tam došlo k výbuchu bankomatu.
Po výbuchu pri budove obchodu nasledoval požiar. Útočníci mali z miesta ujsť, ich prítomnosť však zaznamenali kamery.
"Pri incidente sa podľa našich informácií nikto nezranil, škodu doteraz nevyčíslili," dodal portál.
Pre celé Slovensko platia výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou
Pre celé územie Slovenska platia v utorok večer výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou.
KDH nepredpokladá, že po zmene rokovacieho poriadku bude NR SR slušnejšia
Opozičné KDH má výhrady k novele rokovacieho poriadku parlamentu z dielne koalície. Nepredpokladá, že Národnú radu SR urobí slušnejšou.
Michal Šimečka: Koalícia mení rokovací poriadok, pretože nechce počúvať kritiku
Jedinou pohnútkou, prečo koalícia mení rokovací poriadok Národnej rady SR, je, že sa jej nechce počúvať kritiku a že sa koaličným poslancom nechce sedieť v rokovacej sále.
Tibor Gašpar predložil v pléne pozmeňujúci návrh k úprave rokovacieho poriadku
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar predložil v pléne parlamentu pozmeňujúci návrh k úprave rokovacieho poriadku. Stoja za ním koaliční poslanci.