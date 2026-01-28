  • Články
Po výbuchu nasledoval požiar: V obci zasahovali hasiči

  • DNES - 8:10
  • Čachtice
Po výbuchu nasledoval požiar: V obci zasahovali hasiči

Útočníci z miesta činu ušli.

V obci Čachtice pri Novom Meste nad Váhom zasahovali v stredu nadránom hasiči a policajti. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého tam došlo k výbuchu bankomatu.

Po výbuchu pri budove obchodu nasledoval požiar. Útočníci mali z miesta ujsť, ich prítomnosť však zaznamenali kamery.

"Pri incidente sa podľa našich informácií nikto nezranil, škodu doteraz nevyčíslili," dodal portál.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
