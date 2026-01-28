Peter Hledík, režisér, scenárista a zakladateľ Art Filmu, má 80 rokov
- DNES - 7:09
- Bratislava
Jeho film Tretí šarkan z roku 1985 sa považuje za prvú slovenskú sci-fi snímku určenú pre kiná. Na svojom konte má okrem siedmich hraných aj desiatky dokumentárnych filmov.
Peter Hledík bol zakladateľom a viceprezidentom Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý sa v rokoch 1993 - 2016 konal v Trenčianskych Tepliciach, v súčasnosti prebieha v Košiciach. Dnes (28. januára) má režisér, scenárista, dokumentarista, fotograf a príležitostný herec 80 rokov.
Peter Hledík sa narodil 28. januára 1946 v Bratislave v rodine lekára a politického väzňa, ktorého v 50. rokoch minulého storočia komunistický režim odsúdil na 12 rokov. Budúci režisér sa aktívne venoval aj atletike, ako mladší dorastenec bol členom širšieho výberu československej reprezentácie.
Po maturite na pražskej Strednej škole jadrovej techniky, na ktorej študoval v rokoch 1960 – 1964, pracovala do roku 1968 ako laborant v Jáchymovských baniach v Příbrami. Neskôr si na živobytie zarábal ako kulisák, barman, asistent filmovej produkcie, strihu a popritom študoval dokumentárnu filmovú tvorbu na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU) v Prahe.
Ako asistent réžie spolupracoval s Jánom Roháčom na audiovizuálnom programe Kinoautomat, na krátkom hranom filme režiséra Vladimíra Sísa Jen rozdělat oheň (1970), na filmoch režiséra Jana Němca Náhrdelník melancholie - Sedm písní Marty Kubišové (1968) a dokumentárnej snímke Oratorio for Prague (1968).
Z politických dôvodov štúdium na FAMU absolvoval až v roku 1986, dôvodom bol jeho študentský film Jan Palach, ktorý nakrútil na hudobné dielo Arnolda Schönberga Ten, ktorý prežil Varšavu. Vylúčili v roku 1972 vo štvrtom ročníku.
Ešte počas štúdia pracoval v Československej televízii v Prahe, kde okrem iného nakrútil krátkometrážny hudobno-komediálny televízny film Pět cestujících (1972). Pôsobil aj v košickom štúdiu Československej televízii, kde sa venoval tvorbe hudobných programov Hviezdy európskej pop-music (1970 - 1971), Partitúra môjho života (1972), Kapela s kapelníkom (1973) či A slniečko aj tu svieti (1974).
Od roku 1974 nakrúcal spravodajské týždenníky a dokumentárne filmy v Spravodajskom filme a v Štúdiu krátkych filmov. V hranom filme začal ako asistent réžie pri snímke Poéma o svedomí (1978), ktorú režírovali Zoro Záhon a Vladimír Bahna. Asistoval aj pri filme Jána Zemana Hra na telo (1978). Režisérsky debutoval v roku 1982 dlhometrážnym psychologickým filmom Kočka, v ktorom hlavné postavy stvárnili Jan Kačer a Libuše Švormová.
Po televíznych hraných projektoch Chuť vody (1985) a Zbierka zaujímavostí (1985) nakrútil v roku 1985 aj snímku Tretí šarkan, ktorá sa považuje za prvý slovenský sci-fi film určený pre kiná. Film o dobrodružstvách troch školákov, ktorí sa dostanú na neznámu planétu zničenú ekologickou katastrofou.
Snímka vznikla na motívy sci-fi próz Jozefa Žarnaya Tajomstvo Dračej steny, Prekliata planéta, Tri roky prázdnin. Napriek tomu, že sa detskí herci vo filme osvedčili, Patrik Šíma (Paťo) a Boris Trsťan (Boris) sa na filmovom plátne už nikdy neobjavili. Ján Krížik (Jano) si o sedem rokov objavil v malej úlohe televízneho filmu Adam a Anna (1992).
Peter Hledík sa výrazne venoval aj tvorbe dokumentov o významných slovenských umeleckých osobnostiach. Nakrútil dokumenty o maliaroch - Kolomanovi Sokolovi Podoby človeka (1977), Gustávovi Mallom Cítiť pod nohami zem (1978), Jánovi Želibskom Kresba a vyznania (1979), Cypriánovi Majerníkovi Z tesného objatia života (1979), alebo o hercovi Andrejovi Bagarovi Herec z rodu nesmrteľných (1980). Jeho posledným celovečerným hraným filmom bola rodinná dráma v českej produkcii Začátek dlouhého podzimu (1990).
Ako herec sa Hledík predstavil v televíznom filme Malé zlaté slnko (r. Radim Cvrček, 1981), v psychologickej dráme Dušana Hanáka Súkromné životy (1990) a v dramatickej snímke Marka Škopa Eva Nová (2015).
V roku 1990 založil produkčnú spoločnosť Barok Film, ktorá sa spočiatku orientovala na tvorbu výtvarných dokumentárnych filmov, pričom vznikli snímky Banská Štiavnica - Kalvária (1991), Barokový koncert, (1992) alebo Jazdecká socha Márie Terézie (1993). V roku 2016 nakrútil aj desaťdielny hudobný dokumentárny televízny seriál Zlatá lýra.
Pre Slovenskú televíziu pripravil tri filmy z cyklu Galéria elity národa - GEN. Zobrazil v nich informatika Jozefa Kelemena, dizajnéra Roberta Kabaňa a lekára Michala Nováka.
V roku 1993 stál pri zrode Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest (neskôr Artfilm), ktorý sa v rokoch 1993 - 2016 konal v Trenčianskych Tepliciach. Na festivale sa po troch rokoch od jeho vzniku začala pod jeho záštitou udeľovať cena Hercova misia. Jej laureátmi sa stali napríklad Franco Nero, Geraldine Chaplinová, Gina Lollobrigida, Gérard Depardieu, Claudia Cardinale, Ben Kingsley, alebo Juraj Kukura či Magda Vášáryová.
Od roku 2001 sa udeľuje aj cena Zlatá kamera, ktorú v júni 2015 dostal samotný Hledík. Ten bol nielen zakladateľom festivalu, ale do roku 2015 aj jeho viceprezidentom. Od roku 2016 festival prebieha v Košiciach pod názvom Medzinárodný filmový festival Art Film.
