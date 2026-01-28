  • Články
Miller: Agenti pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ protokol

Hlavný poradca Bieleho domu Stephen Miller v utorok uviedol, že úrady preverujú, prečo agenti americkej pohraničnej stráže (CBP) v Minneapolise „možno nedodržiavali“ správny protokol v prípade smrteľného postrelenia Alexa Prettiho.

Ako poznamenala televízia CNN, Miller patrí k najvplyvnejším a najnekompromisnejším členom administratívy USA v oblasti implementácie imigračného zákona. Priznanie možného pochybenia zo strany CBP je preto dôležitý vývoj v tomto prípade.

V stanovisku pre CNN Miller uviedol, že Biely dom poskytol „ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS) jasné pokyny, že personál vyslaný do štátu Minnesota má byť využitý na operácie zamerané na zadržanie utečencov a vytvorenie fyzickej bariéry medzi zatýkacími tímami a narušiteľmi poriadku.“

Vyhodnocujeme, prečo tím CBP mohol tento protokol nedodržiavať,“ dodal.

Millerovo vyhlásenie predstavuje jeden z najvýraznejších posunov v komunikácii administratívy k incidentu, ktorý stál Prettiho život: Miller pôvodne označil Prettiho za „potenciálneho atentátnika“ a ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová tvrdila, že Pretti „spáchal akt domáceho terorizmu“.

Videozáznamy však ukázali, že Pretti bol pred streľbou obkľúčený a odzbrojený bezpečnostnými zložkami. Prezident Trump potom Millerove vyjadrenia spochybnil a povedal, že o domácom terorizme v tomto prípade ani nepočul.

Miller dodal, že pôvodné vyhlásenie DHS vychádzalo zo správ agentov CBP na mieste.

V deň streľby bola Noemová v takmer neustálom kontakte s Bielym domom - vrátane Millera - a mala pokyny, ako prezentovať incident počas tlačovej konferencie. Podľa zdrojov jej údajne poradili, aby povedela, že Pretti sa údajne „oháňal zbraňou“, čo sa neskôr ukázalo ako nepravdivé.

Trump sa následne snažil dištancovať od kontroverzných výrokov Millera a Noemovej a v utorok sa o streľbe v Minnesote vyjadroval umiernene. Súčasne nariadil výmenu veliteľa operácií CBP na mieste: Grega Bovina vystrieda Tom Homan.

Trump zdôraznil, že ide o „malú zmenu“ v riadení situácie, nie o stiahnutie personálu, a že Bovina považuje za schopného, aj keď v určitých prípadoch jeho prístup nebol vhodný. Prezident zároveň potvrdil, že Noemová neodstúpi a „vykonáva veľmi dobrú prácu“.

Zdroj: Info.sk, TASR
