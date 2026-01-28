Šéf poľskej diplomacie nalieha na Muska, aby Rusko odrezal od Starlinku
- DNES - 5:54
- Varšava
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyzval majiteľa spoločnosti SpaceX Elona Muska, aby zablokoval prístup ruskej armády k družicovej internetovej službe Starlink. Podľa niektorých expertov ruská armáda využíva túto službu na navádzanie dronov útočiacich na ciele hlboko vo vnútrozemí Ukrajiny.
Vo svojom príspevku na sieti X Sikorski Muska upozornil, že takéto „zarábanie peňazí na vojnových zločinoch by mohlo poškodiť“ jeho značku.
Poľský minister zahraničných vecí súčasne retweetoval príspevok amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého „ruské jednotky čoraz viac využívajú družicové systémy Starlink na rozšírenie dosahu útočných dronov BM-35 a na vykonávanie úderov stredného doletu proti ukrajinským jednotkám v tyle.“
Nedávno o tom informoval aj popredný ukrajinský expert na drony Serhij Beskrestnov, známy vo svojej komunite aj ako Fleš (Flash), ktorý bol nedávno vymenovaný za poradcu ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova.
Fleš napísal, že minulú sobotu ráno ruské jednotky zaútočili na vrtuľníky neďaleko mesta Kropyvnyckyj pomocou dronov typu Šáhid, ktoré boli riadené cez Starlink. Starlink na svoju komunikáciu využíva aj ukrajinská armáda.
Musk už v roku 2024 poprel správy o údajnom predaji terminálov Starlink Rusku. Ukrajinská spravodajská služba uviedla, že ruské jednotky dostávali toto zariadenie prostredníctvom sprostredkovateľov v tretích krajinách, a nie prostredníctvom priamych dohôd s Muskom.
Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo svoje dronové útoky na ukrajinské jednotky na frontovej línii, ako aj na ukrajinské elektrárne a dopravnú infraštruktúru po celej krajine.
