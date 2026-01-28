Aktivisti z Milion chvilek chystajú zhromaždenie na podporu prezidenta ČR Pavla
DNES - 5:52
- Praha
Český aktivistický spolok Milion chvilek pro demokracii chystá demonštráciu na podporu prezidenta ČR Petra Pavla v jeho spore s ministrom zahraničných vecí a životného prostredia Petrom Macinkom.
Podľa šéfa spolku Mikuláša Minářa sa na zhromaždení očakáva vysoká účasť. Jeho dátum a miesto konania majú spresniť organizátori v stredu o 16.00 h, napísal web Novinky.cz, píše TASR.
Podľa niektorých informácií Noviniek by sa táto akcia mohla konať už v nedeľu a jej dejiskom by mohlo byť tradične Václavské námestie v Prahe, kde spolok Milion chvilek začínal aj s protestmi proti bývalej vláde Andreja Babiša.
Ľudia v diskusii na sieti X vyzývajú, aby organizátori pripravili alternatívu aj pre ľudí zo vzdialenejších oblastí Česka, ktorí sa do Prahy nedostanú.
Petíciu na podporu Petra Pavla do utorka večera podpísalo vyše 230.000 ľudí. Web pred polnocou záujemcom o podpis petície dokonca hlásil, že musia počkať v rade.
„V tejto chvíli je veľký záujem, preto používame virtuálnu čakačku, aby sme obmedzili počet používateľov, ktorí využívajú (naše) stránky v rovnakom čase,“ písalo sa na stránke.
Minář svojím vyhlásením reagoval na utorkovú tlačovú konferenciu prezidenta Pavla, na ktorej obvinil Macinku z vydierania. Macinka sa naďalej snaží dosiahnuť vymenovanie čestného prezidenta strany Motoristi Filipa Turka za ministra životného prostredia ČR, čo Pavel odmieta.
Pavel v utorok zverejnil aj SMS, ktoré Macinka poslal jeho poradcovi Petrovi Kolářovi a ktoré prezident ČR považuje za vydieračské.
Prezident ČR zároveň oznámil, že v súvislosti s Macinkovými správami podal podnet bezpečnostným zložkám a plánuje ich poskytnúť právnikom na posúdenie, či nejde o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu vydierania.
