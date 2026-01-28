Jonhap: KĽDR v utorok testovala modernizovaný raketometný systém veľkého kalibru
- DNES - 5:46
- Soul
Severná Kórea v utorok uskutočnila skúšku modernizovaného tzv. salvového raketometného systému veľkého kalibru.
Cieľom skúšky bolo preveriť účinnosť systému. Test osobne sledoval severokórejský líder Kim Čong-un, uviedli v stredu (miestneho času) štátne médiá, na ktoré sa vo svojej správe odvolala agentúra Jonhap.
Podľa Kórejskej ústrednej tlačovej agentúry (KCNA) počas utorkovej skúšky odpálili štyri rakety, ktorými zasiahli cieľ vo vodách vzdialených 358,5 kilometra od miesta štartu.
Deň predtým juhokórejská armáda oznámila, že zaznamenala odpálenie viacerých balistických rakiet krátkeho doletu zo severu Pchjongjangu smerom k Japonskému moru.
K testu došlo v čase, keď sa očakáva, že režim začiatkom februára po piatich rokoch zvolá zjazd vládnucej Kórejskej strany práce. Podľa Kima tento, v poradí deviaty, „prelomový zjazd strany objasní plány ďalšej fázy posilňovania jadrového odstrašujúceho potenciálu krajiny“.
Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, provokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska.
Miller: Agenti pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ protokol
Hlavný poradca Bieleho domu Miller uviedol, že úrady preverujú, prečo agenti americkej pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ správny protokol v prípade smrteľného postrelenia Alexa Prettiho.
Americký kardinál Tobin navrhuje zastaviť financovanie pre ICE
Vplyvný americký kardinál Joseph W. Tobin z Newarku v americkom štáte New Jersey ostro odsúdil imigračnú politiku prezidenta USA Donalda Trumpa.
Šéf poľskej diplomacie nalieha na Muska, aby Rusko odrezal od Starlinku
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyzval majiteľa spoločnosti SpaceX Elona Muska, aby zablokoval prístup ruskej armády k družicovej internetovej službe Starlink.
Aktivisti z Milion chvilek chystajú zhromaždenie na podporu prezidenta ČR Pavla
Český aktivistický spolok Milion chvilek pro demokracii chystá demonštráciu na podporu prezidenta ČR Petra Pavla v jeho spore s ministrom zahraničných vecí a životného prostredia Petrom Macinkom.
Francúzskeho politika odsúdili za zdrogovanie kolegyne a pokus o sexuálny útok
Súd vo Francúzsku v utorok uznal bývalého senátora Joëla Guerriaua za vinného z pokusu o sexuálny útok a intoxikáciu obete a odsúdil ho na štyri roky väzenia, z ktorých 18 mesiacov musí stráviť za mrežami.