Jonhap: KĽDR v utorok testovala modernizovaný raketometný systém veľkého kalibru

  • DNES - 5:46
  • Soul
Jonhap: KĽDR v utorok testovala modernizovaný raketometný systém veľkého kalibru

Severná Kórea v utorok uskutočnila skúšku modernizovaného tzv. salvového raketometného systému veľkého kalibru.

Cieľom skúšky bolo preveriť účinnosť systému. Test osobne sledoval severokórejský líder Kim Čong-un, uviedli v stredu (miestneho času) štátne médiá, na ktoré sa vo svojej správe odvolala agentúra Jonhap.

Podľa Kórejskej ústrednej tlačovej agentúry (KCNA) počas utorkovej skúšky odpálili štyri rakety, ktorými zasiahli cieľ vo vodách vzdialených 358,5 kilometra od miesta štartu.

Deň predtým juhokórejská armáda oznámila, že zaznamenala odpálenie viacerých balistických rakiet krátkeho doletu zo severu Pchjongjangu smerom k Japonskému moru.

K testu došlo v čase, keď sa očakáva, že režim začiatkom februára po piatich rokoch zvolá zjazd vládnucej Kórejskej strany práce. Podľa Kima tento, v poradí deviaty, „prelomový zjazd strany objasní plány ďalšej fázy posilňovania jadrového odstrašujúceho potenciálu krajiny“.

Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, provokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska.

Zdroj: Info.sk, TASR
