  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 28.1.2026Meniny má Alfonz
Bratislava

Melania Trumpová vyzýva Američanov na jednotu

  • DNES - 5:31
  • Washington
Melania Trumpová vyzýva Američanov na jednotu

Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v utorok vyzvala na jednotu v súvislosti so zásahmi federálnych orgánov v Minneapolise a reakciou verejnosti na ne.

Manželka prezidenta Donalda Trumpa to uviedla v rozhovore pre reláciu Fox & Friends. Podľa AFP chcela predovšetkým spropagovať svoj rovnomenný dokumentárny film, ktorý vyjde tento týždeň.

Musíme sa zjednotiť. Vyzývam na jednotu,“ vyhlásila prvá dáma v súvislosti so situáciou v Minneapolise, kde násilne zasahujú agenti federálnych orgánov, ktorí doteraz smrteľne postrelili dvoch amerických občanov.

K prvému incidentu došlo 7. januára, keď po zásahu agenta Imigračného a colného úradu (ICE) prišla o život Renée Goodová. Streľba agentov pohraničnej stráže si v sobotu vyžiadala život Alexa Prettiho. V reakcii na oba incidenty sa v Minneapolise konali rozsiahle demonštrácie.

Som proti násiliu, takže, prosím, ak protestujeme, protestujme pokojne a v týchto časoch sa musíme zjednotiť,“ vyzvala v utorok prvá dáma USA.

V rozhovore potvrdila, že Trump sa s guvernérom štátu Minnesota Timom Walzom a primátorom Minneapolisu Jacobom Freyom dohodol na spolupráci pri riešení situácie.

Manželka amerického prezidenta usporiadala v sobotu v Bielom dome premietanie svojho nového dokumentu - konalo sa len niekoľko hodín po Prettiho smrti.

Slávnostná premiéra filmu sa uskutoční vo štvrtok v Kennedyho centre vo Washingtone. V kinách sa podľa AFP začne premietať v piatok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Miller: Agenti pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ protokol

Miller: Agenti pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ protokol

DNES - 5:58Zahraničné

Hlavný poradca Bieleho domu Miller uviedol, že úrady preverujú, prečo agenti americkej pohraničnej stráže v Minneapolise „možno nedodržiavali“ správny protokol v prípade smrteľného postrelenia Alexa Prettiho.

Americký kardinál Tobin navrhuje zastaviť financovanie pre ICE

Americký kardinál Tobin navrhuje zastaviť financovanie pre ICE

DNES - 5:55Zahraničné

Vplyvný americký kardinál Joseph W. Tobin z Newarku v americkom štáte New Jersey ostro odsúdil imigračnú politiku prezidenta USA Donalda Trumpa.

Šéf poľskej diplomacie nalieha na Muska, aby Rusko odrezal od Starlinku

Šéf poľskej diplomacie nalieha na Muska, aby Rusko odrezal od Starlinku

DNES - 5:54Zahraničné

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyzval majiteľa spoločnosti SpaceX Elona Muska, aby zablokoval prístup ruskej armády k družicovej internetovej službe Starlink.

Aktivisti z Milion chvilek chystajú zhromaždenie na podporu prezidenta ČR Pavla

Aktivisti z Milion chvilek chystajú zhromaždenie na podporu prezidenta ČR Pavla

DNES - 5:52Zahraničné

Český aktivistický spolok Milion chvilek pro demokracii chystá demonštráciu na podporu prezidenta ČR Petra Pavla v jeho spore s ministrom zahraničných vecí a životného prostredia Petrom Macinkom.

Francúzskeho politika odsúdili za zdrogovanie kolegyne a pokus o sexuálny útok

Francúzskeho politika odsúdili za zdrogovanie kolegyne a pokus o sexuálny útok

DNES - 5:49Zahraničné

Súd vo Francúzsku v utorok uznal bývalého senátora Joëla Guerriaua za vinného z pokusu o sexuálny útok a intoxikáciu obete a odsúdil ho na štyri roky väzenia, z ktorých 18 mesiacov musí stráviť za mrežami.

Vosveteit.sk
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na novýPoužívaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom územíUkrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzeryChráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?Francúzsko zakáže sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov: Mali by sme niečo podobné zaviesť aj u nás?
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadenímPoužívaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované GrokomSociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravináchPotravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údajeUž to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Google Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadaťGoogle Fotky práve dostali novú funkciu, ktorá z tvojich fotiek spraví vtipné meme. Pozri sa, kde ju hľadať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP