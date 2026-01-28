Sybiha: Zelenskyj je pripravený rokovať s Putinom o územiach a elektrárni ZAES
DNES
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený stretnúť sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a rokovať o sporných územiach, ako aj o Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES). V rozhovore pre denník Jevropejska pravda to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, píše TASR.
V odpovedi na otázku o rokovaniach o ukončení vojny, ktoré sa v Abú Zabí konali za účasti delegácií Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov, Sybiha potvrdil, že dve kľúčové otázky zostávajú nevyriešené: územia a osud ZAES.
Rusko trvá na stiahnutí ukrajinských jednotiek zo všetkých oblastí Donbasu na východe Ukrajiny vrátane tých, ktoré nie sú okupované ruskou armádou.
Ukrajina považuje túto požiadavku za neprijateľnú. Kyjev tiež trvá na stiahnutí ruských jednotiek zo Záporožskej jadrovej elektrárne, zatiaľ čo Spojené štáty navrhujú nad ňou spoločnú kontrolu s Ruskom.
Podľa Sybihu je prezident Zelenskyj pripravený stretnúť sa s Putinom, aby s ním prediskutoval a vyriešil tieto dve otázky.
Agentúra DPA doplnila, že Zelenskyj v minulosti opakovane vyjadril ochotu uskutočniť osobné stretnutie s Putinom, ale ruský prezident vyjadril pochybnosti o užitočnosti takýchto rozhovorov.
Na margo podpisu dohody o ukončení vojny Sybiha uviedol, že chystaný mierový plán - podľa neho - podpíše Ukrajina so Spojenými štátmi a samostatne Spojené štáty s Ruskom. Dodal, že EÚ tento dokument nepodpíše.
„Aj keď EÚ dokument nepodpíše, nemôže obsahovať žiadne klauzuly, na ktorých sa nedohodli európski spojenci. Toto je zásadné,“ vysvetlil Sybiha. Dodal, že nateraz sa diskutuje o takomto rámci. Rokovania však stále prebiehajú, pričom sú náročné.
Vyjednávači z Ukrajiny a Ruska cez uplynulý víkend viedli v Spojených arabských emirátoch po dlhých mesiacoch prvé priame rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. Rozhovory by mali pokračovať v nedeľu v Abú Zabí.
